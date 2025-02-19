Історик розповів, що це за текст на 20 гривнях і чому він написаний дивним правописом

Це не просто цікавий факт, а й важливий символ розвитку української писемності та мови

Кожного дня мільйони українців тримають у руках 20-гривневі банкноти, навіть не підозрюючи, що на них зашифрована унікальна сторінка історії української мови. Напис на купюрі виконаний особливим правописом XIX століття, який став важливим кроком до створення сучасної української абетки.

Як пояснює український історик Олександр Алфьоров, це фрагмент вірша Івана Франка "Земля моя всеплодюча мати". А записаний він особливим правописом – Драгоманівкою.

Драгоманівка – це правописна система, що була поширена в Україні у другій половині XIX століття. Свою назву вона отримала на честь одного з її головних розробників – Михайла Драгоманова, видатного українського науковця та громадського діяча.

Революція в українському правописі

Головною особливістю цього правопису був принцип "один звук – одна літера". Це означало, що кожен звук української мови мав позначатися окремим символом, що робило правопис більш фонетичним та логічним.

Серед основних характеристик Драгоманівки можна виділити:

використання "йот" замість літери "й";

заміна літери "щ" на сполучення "ш-ч";

особливе написання слів після приголосних;

специфічне вживання літер на початку слів та після голосних;

написання дієслів із закінченням "-тця" замість "-ця".

Цікаві факти про Драгоманівку

Правопис активно використовувався в галицьких виданнях, зокрема у журналі "Громада", який видавав сам Михайло Драгоманов у Женеві.

Іван Франко певний час писав свої твори саме цим правописом.

Драгоманівка стала першою спробою створити єдиний український фонетичний правопис.

Деякі принципи Драгоманівки були пізніше використані при створенні сучасного українського правопису.

Цей правопис став важливим етапом у боротьбі за утвердження самостійності української мови.

Символічне значення

Присутність цього історичного правопису на сучасній банкноті – це не просто цікавий факт, а й важливий символ розвитку української писемності та мови. Використання Драгоманівки на національній валюті підкреслює глибокий зв'язок між економічною та культурною незалежністю України Це також данина поваги Михайлу Драгоманову та іншим діячам українського національного відродження, які боролися за розвиток та збереження української мови в часи, коли вона зазнавала утисків та заборон.

Наступного разу, тримаючи в руках 20-гривневу купюру, придивіться уважніше до напису. Це маленька частинка великої історії української мови, яка нагадує про важливість збереження та розвитку нашої культурної спадщини.

Раніше "Телеграф" розповідав про перші гривні, яких ми так і не побачили, та купюри-рекордсменки. Яким було становлення української валюти.