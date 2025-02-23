Зима сдаст позиции? Ждать ли украинцам потепление на следующей неделе

Февральские морозы отступают! Какой погоды ждать на следующей неделе?

В феврале холодные воздушные массы с севера охватили территорию Украины, что привело к значительному понижению температуры. Ночные температуры упали до -10...-16°С, а дневные до -2...-8°С. В некоторых северных, восточных регионах и Карпатах морозы достигали -20...-22 °С. Среднесуточная температура была на 4 – 7 °С ниже климатической нормы.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, на следующей неделе украинцев ждет заметное потепление после периода сильных морозов. Уже с 24 февраля на всей территории страны произойдет постепенное ослабление холодов. Ночью температура будет колебаться в пределах -7…-15 °С, а днем будет подниматься до -2…+4 °С.

Особенно ощутимые изменения ожидаются в конце месяца. По данным Украинского гидрометеорологического центра, 27 и 28 февраля произойдет интенсивное повышение температуры. Потепление начнется с западных и южных областей, где ночные показатели составят -3…-8 °С, а дневные – 0…+5 °С. В южных и западных регионах температура составит +6…+12 °С.

Несмотря на всеобщее потепление, в отдельных регионах возможны осадки в виде снега и мокрого снега, особенно в восточных областях. На западе и юге будет царить сухая и солнечная погода, что приведет к постепенному таянию снежного покрова.

Последняя неделя февраля станет началом перехода к более мягким весенним температурам. Синоптики советуют жителям готовиться к изменениям в погодных условиях и быть осторожными из-за возможного образования гололеда на дорогах.

Ранее "Телеграф" писал о том, что выходные порадуют киевлян солнечной погодой, но погреться не удастся. Какая будет температура.