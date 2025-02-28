Прекрасный подарок на 8 марта: в Украине за умеренные деньги продают пушистое чудо

Кроме кроликов можно приобрести все сопутствующие товары для них

Идея подарка на 8 марта – приобрести декоративного кролика. Его продают в Киеве за небольшие деньги.

Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи. Там говорится, что это вислоухий карликовый мини кролик, который стоит всего 800 гривен.

Владелец добавляет, что в наличии также есть пушистые кроли породы Ангор. Они во взрослом возрасте своей шерстью похожи на барашка.

Также есть левоголовые, короткошерстные, средней шерсти кролики. Цены от 700 до 2500 грн.

"Кроме кроликов у нас сразу можно приобрести все сопутствующие товары для них: клетка для кролика, игрушки, манеж, вольер, грызунка и зуботочка. Корм комбикорм и сено для кроликов, вкусности, гранулы и сушеные овощи, комбинезон для выгула кроликов, транспортные переноски и рюкзаки", — говорится в описании объявления.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают декоративную собаку за десятки тысяч гривен. Он маленький, умный, игривый и немного звезда, ведь среди собак он — одна из недешевых пород. Собака будет чипирована, вакцинирована и с документами.