Белые цветы и большой портрет на кресте: как выглядит сейчас могила Белоножко на Байковом

Артист умер год назад от остановки сердца

Некоторые голоса остаются в нашей памяти навсегда. Один из таких – Виталий Белоножко – выдающийся украинский певец, народный артист Украины, оставивший значительный след в украинской культуре. К сожалению, его сердце перестало биться на 71 году жизни.

Выступал артист вместе со своей женой Светланой Белоножко. "Телеграф" узнал, как выглядит могила Виталия Белоножко и решил вспомнить его творчество.

Что известно о Виталии Белоножко

Профессиональный путь будущего артиста был без преувеличения классическим: музыкальное училище в Сумах, далее консерватория в Киеве, где его наставником стал легендарный Константин Огнев. И даже с дипломом в руках он не сразу оказался на больших сценах. Сначала — служба в армии, где пел в военном ансамбле, затем работа в Черниговской филармонии, и только потом выступления на главных площадках страны в составе Гостелерадио Украины.

В 1995 году Белоножко получил звание народного артиста Украины. Он гастролировал в десятках стран мира: от Канады до Китая, от Великобритании до Японии. Он стал амбассадором украинской песни.

Наибольшей поддержкой и вдохновением для Виталия всегда была его жена Светлана Белоножко. Они создали фестиваль "Мелодия двух сердец" и вместе выступали.

Причина смерти Виталия Белоножко и как выглядит его могила

Жизнь артиста оборвалась 9 января 2024 года. Ему было 70. По официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца. Также известно, что он долгое время страдал от сахарного диабета.

Похоронили Виталия Белоножко на Байковом кладбище в Киеве — место, где нашли свое спокойствие многие выдающиеся украинцы. Пока что его могила выглядит довольно скромно: деревянный крест, большой портрет и надгробие, устланное белыми цветами.

Фото: facebook.com/Светлана Белоножко

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