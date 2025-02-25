Там неоднократно совершали акты вандализма: как выглядит могила Леси Украинки на Байковом

Писательница умерла на 43-м году жизни

Леся Украинка – одна из самых выдающихся фигур украинской литературы, символ несокрушимости духа и борьбы за национальную культуру. Ее талант был исключительным, а жизненный путь – полон испытаний из-за тяжелой болезни. Однако, к сожалению, поэтесса умерла в молодом возрасте. Ранее мы рассказывали, что голос писательницы сохранился на единственной записи.

Сегодня, 25 февраля, Украина отмечает день рождения Леси Украинки. По этому случаю "Телеграф" решил вспомнить путь поэтессы, где она похоронена и как выглядит ее могила.

Настоящее имя писательницы – Лариса Петровна Косач. Она родилась 25 февраля 1871 года в городке Звягель (ныне – Новоград-Волынский) в семье интеллигенции. Мать, Елена Пчилка, была писательницей и активным общественным деятелем, а отец поддерживал интересы детей к науке и культуре.

Леся рано проявила талант к литературе: уже в 9 лет написала первое стихотворение, а в 13 – ее поэзия "Надежда" была опубликована во львовском журнале "Заря". Подлинное признание пришло после выхода ее сборника "На крыльях песен" (1893). Тогда писательнице было 22 года. Впоследствии ее драматические произведения "Боярыня", "Одержимая", "Лесная песня" стали классикой.

Несмотря на несомненный талант, Леся Украинка не имела такой популярности при жизни, как, например, Тарас Шевченко. Ее произведения воспринимались как слишком новаторские, особенно драматургия. Она не писала "простых" народных песен или привычных крестьянских рассказов — ее тексты были интеллектуальными, философскими, наполненными символизмом.

Впрочем, в литературных кругах ее признавали еще при жизни. Она сотрудничала с выдающимися украинскими деятелями, входила в "Плеяду" – объединение молодых писателей, ее произведения печатались в лучших украинских изданиях.

Болезнь Леси Украинки

Писательница всю жизнь боролась с тяжелой болезнью – туберкулезом костей. В первый раз симптомы проявились, когда ей было 10 лет: у нее начал болеть сустав на ноге. Медицинские возможности того времени не позволяли эффективно лечить болезнь, и со временем она только прогрессировала.

Причиной, вероятно, стали переохлаждение и слабый иммунитет. Однажды еще ребенком Леся промочила ноги во время зимней прогулки, что могло дать толчок болезни. Из-за туберкулеза она перенесла несколько операций, жила в постоянных болях, но это не сломило ее дух.

Чтобы поддерживать здоровье, Леся часто путешествовала в теплые страны – Египет, Грузию, Италию. Однако болезнь постепенно охватила легкие и почки, и 1 августа 1913 года она скончалась в грузинском городке Сурами.

Могила Леси Украинки

Лесю Украинку похоронили в Киеве на Байковом кладбище, которое является одним из самых известных кладбищ Украины. Могила писательницы имеет строгий, но величественный вид. Она находится за ограждением. На нем установлен массивный каменный памятник с крестом. На постаменте – скульптура в виде Ларисы Петровны.

Кроме Леси Украинки, в ограждении находятся надгробия ее брата Михаила Косача и родителей — Петра и Ольги Косачев. Эти однотипные плиты были сделаны при установке монумента.

К сожалению, могила Леси Украинки неоднократно становилась объектом вандализма. В 2010 году сообщалось об исчезновении бронзовых деталей в виде гирлянды из надгробия поэтессы. В апреле 2017 года неизвестные украли бронзовые элементы из памятника на ее могиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит сейчас дом Булгакова изнутри. Писатель был сторонником русского монархизма, но родился и жил в Киеве, на Андреевском спуске, 13. Там же и жили герои его произведений — Турбины.