Без портрета, но с любимой фразой россиян: как выглядит могила журналиста Павла Шеремета

Виновные в смерти журналиста до сих пор не найдены

Павел Шеремет был украинским, белорусским и российским журналистом, который не просто освещал события — разоблачал ложь и отстаивал правду, несмотря на риски. Он не боялся острых слов и неловких вопросов. Однако его жизнь трагически оборвалась в результате взрыва автомобиля, в котором находился мужчина. История его гибели похожа на убийство Олеся Бузины, ведь публициста тоже застрелили у его дома.

Его деятельность часто вызывала недовольство властей, ведь он расследовал коррупцию и политические проблемы. "Телеграф" решил вспомнить, что известно о жизни Павла Шереметы,выяснить, где он похоронен и как выглядит его могила.

Что известно о Павле Шеремете

Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске (Беларусь). Он был известным журналистом, телеведущим и репортером, работавшим в Беларуси, России и Украине. Свою карьеру он начал в Беларуси, где работал в государственных и независимых СМИ.

Его критика режима Александра Лукашенко привела к преследованию. В 1997 году он был арестован и приговорен к условному сроку за "незаконное пересечение границы" во время журналистского расследования о контрабанде.

Шеремет был руководителем отдела специальных информационных проектов на ОРТ, а затем — на "Первом канале". Позже работал на Общественном телевидении России. С 2012 года продолжил свою деятельность в Украине, сотрудничая с "Украинской правдой", телеканалом "ТВі" и "Радио Вести".

Как погиб Павел Шеремет

19 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в центре Киева в результате взрыва автомобиля, которым он пользовался. Автомобиль принадлежал его гражданской партнерше Елене Притуле, но в то утро за рулем был он.

Взрыв произошел на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. По данным следствия, под машину было заложено взрывное устройство. Убийство журналиста вызвало большой международный резонанс и президент Украины Петр Порошенко назвал его "вызовом для государства".

Несмотря на многочисленные расследования, настоящие заказчики этого преступления пока не установлены. В 2019 году было объявлено подозрение группе лиц. Однако следствие в Украине не исключает, что убийство Шеремета могли заказать из России.

Где похоронен и как выглядит могила

Павла Шеремета похоронили в Минске, на Северном кладбище, рядом с местом захоронения его отца. Это был родной город журналиста, хотя он много лет жил за пределами Беларуси.

Могила выглядит сдержанно. Черная гранитная плита, среди которой бронзовая надпись "Павел Шеремет". На памятнике высечены слова: "Сила не в силе, сила в правде". "Он с этими словами жил. Поэтому эти слова мы и сохранили", — рассказала мать журналиста. Кстати, слова "сила в правде" являются цитатой из пропагандистского фильма "Брат 2".

На месте гибели Шеремета был установлен мемориал. Он выполнен в виде бронзового листа бумаги, зажатого в камне, что символизирует его приверженность журналистике и правде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Эдуарда Хиля. Его называли "мистером Трололо".