Білі квіти та великий портрет на хресті: як виглядає зараз могила Білоножка на Байковому

Артист помер рік тому від зупинки серця

Деякі голоси залишаються у нашій пам’яті назавжди. Один із таких — Віталій Білоножко — видатний український співак, народний артист України, який залишив значний слід в українській культурі. На жаль, його серце перестало битися на 71-му році життя.

Виступав артист разом зі своєю дружиною Світланою Білоножко. "Телеграф" дізнався, як виглядає могила Віталія Білоножко і вирішив пригадати його творчість.

Що відомо про Віталія Білоножко

Професійний шлях майбутнього артиста був без перебільшення класичним: музичне училище в Сумах, далі — консерваторія у Києві, де його наставником став легендарний Костянтин Огнєвий. Та навіть із дипломом у руках він не відразу опинився на великих сценах. Спершу — служба в армії, де співав у військовому ансамблі, потім робота в Чернігівській філармонії, і лише згодом — виступи на головних майданчиках країни у складі Держтелерадіо України.

У 1995 році Білоножко отримав звання народного артиста України. Він гастролював у десятках країн світу: від Канади до Китаю, від Великої Британії до Японії. Він став амбасадором української пісні.

Найбільшою підтримкою і натхненням для Віталія завжди була його дружина — Світлана Білоножко. Вони створили фестиваль "Мелодія двох сердець" і разом виступали.

Причина смерті Віталія Білоножко і як виглядає його могила

Життя артиста обірвалося 9 січня 2024 року. Йому було 70. За офіційною версією, причиною смерті стала зупинка серця. Також відомо, що він тривалий час страждав від цукрового діабету.

Поховали Віталія Білоножка на Байковому кладовищі у Києві — місце, де знайшли свій спокій багато видатних українців. Поки що його могила має доволі скромний вигляд: дерев’яний хрест, великий портрет, та надгробок, який встелений білими квітами.

Фото: facebook.com / Світлана Білоножко

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