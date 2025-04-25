В секонд-хенде в Днепре обнаружили необычную находку с триколором: "Это тряпка?" (фото)

В комментариях разгорелись спорты насчет этой вещи

В Днепре в одном из секонд-хендов покупатели обнаружили необычную вещь — футболку с российским флагом на рукаве. Пользователей соцсетей возмутил факт продажи вещи с российской символикой во время того, как в нашей стране уже который год идет полномасштабная война.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Местные паблик пишет, что магазин, где заметили эту футболку, расположен на книжном рынке на бульваре Театральном.

Футболка находилась среди ряда прочих вещей, которые продают в этом секонд-хенде. В описании к посту задаются вопросом, просматривает ли персонал вещи, которые идут на продажу.

В комментариях разгорелись спорты насчет этой вещи. Некоторые пишут, что продавать ее можно только в качестве тряпки для мытья пола.

При этом, один из пользователей сообщил, что эту футболку якобы купили одни из посетителей магазина и затем сожгли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из украинских магазинов продавали тетради с российским алфавитом. В компании отреагировали на скандал. Стоит подчеркнуть, что пользователи сети в комментариях написали, что не нужно убирать товар, если он кому-то не нравится.