В Украине уже ответили на заявление Трампа о российском Крыме и НАТО

Названы три принципиальных позиции Киева

В Украине уже отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, что после подписания мирного соглашения Крым останется российским. Названы три принципиальных позиции Киева.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий на брифинге. По его словам, у Украины есть свое видение соглашения о мирном завершении войны.

Позиция Украины:

Украина никогда не признает ни одну свою территорию российской. У Украины есть суверенные границы, которые прописаны в Конституции, и в них входит Крым и Донбасс.

У Украины есть суверенные границы, которые прописаны в Конституции, и в них входит Крым и Донбасс. Киев никогда не согласится на какое-либо ограничение своих Вооруженных сил, оборонных способностей или военной помощи от партнеров, а тем более демилитаризацию, на которой так упорно настаивает Кремль.

Ни одна третья страна не имеет права ветировать членство Украины в НАТО или ЕС.

Напомним, что в своем новом интервью Трамп заявил, что для заключения мира с Россией Украина должна согласиться на определенные уступки. В частности, что Крым останется российским, а Украина не вступит в НАТО. По мнению Трампа, если бы Киев "не заговорил" о членстве в Альянсе полномасштабного вторжения вообще не было бы.

Ранее "Телеграф" писал, что в США рассказали, на каком этапе находятся переговоры по завершению войны в Украине.