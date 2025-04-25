Обещал разобраться, но вновь устроил зашквар: Шевченко угодил в скандал

"Шева" за время своей работы в УАФ не сумел разобраться со скандальным чиновником областного уровня

В пятницу, 25 апреля, в Доме футбола в Киеве состоялся XXVII Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ). На нем президент УАФ Андрей Шевченко оказался в эпицентре громкого скандала.

Дело в том, что Делегаты Конгресса УАФ не лишили главу Запорожской областной ассоциации футбола Виктора Межейко должности почетного члена исполкома организации. Более того, Межейко стал почетным членом Запорожской областной ассоциации футбола. Об этом сам Виктор рассказал в комментарии для Tribuna.

– Из-за ваших обвинений в связях с "антимайданом" времен Революции достоинства Шевченко обещал, что просмотрит ваше назначение.

– Это не ко мне. А к Андрею Николаевичу. По всем украинским законам меня оправдали, нет никаких обвинений. Я один из тех, кто не покидал Запорожье с начала войны и все время там работал. Потому что это мой родной город.

Отметим, Межейко связывают с "антимайданом", в частности он был осужден за разгон запорожского Майдана в 2014 году.

Суд над Виктором Межейко проходил 9 лет тому назад

В сети раскритиковали Шевченко.

"Очень не люблю, когда из нас делают идиотов. Не выйдет. Конгресс УАФ ошибся, УАФ ошиблась", — написал главный редактор Tribuna Олег Щербаков.

"Такие люди, как Межейко, не должны быть почетными членами нашего футбола, общества", — заявил журналист и комментатор Владимир Зверов.

Напомним, Шевченко официально стал главой УАФ в январе 2024 года. Одним из первых решений "Шевы" стало награждение Межейко, что вызвало критику со стороны общественности. Андрей Николаевич пообещал разобраться в ситуации еще в январе 2024 года.