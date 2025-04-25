Порошенко судится с женой за раздел миллиардного имущества: в чем может быть причина

Рассмотрение дела состоится уже в этом месяце

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко подала на него иск в Крыжопольский районный суд Винницкой области о разделе имущества. Рассмотрение дела пройдет 29 апреля текущего года.

Об этом стало известно из данных судебных материалов. Спор носит имущественный характер с ценой иска 17 102 703 811,40 гривен.

Поскольку эта сумма превышает двести пятьдесят размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, данное дело подлежит рассмотрению в порядке общего искового производства в судебном заседании с уведомлением (вызовом) сторон.

Причины раздела имущества — мнение Владимира Фесенко

"Телеграф" обратился к украинскому политологу Владимиру Фесенко за комментарием по данному поводу. Он назвал несколько версий ситуации.

— Версия №1, которая первой приходит на ум, это юридический шаг, чтобы минимизировать последствия санкций. Чтобы не было больших проблем для бизнеса и частично политической деятельности, нужно формально разделить имущество, чтобы хотя бы часть из него была выведена из-под санкций. Но, возможно, что-то произошло и в личных отношениях. Хотя, как правило, имущество делят, если есть развод. Я так понимаю, что развода нет. Потому я пока склоняюсь к версии №1, — отмечает Фесенко.

Напомним, что в 2022 году Порошенко уже переписал корпорацию Roshen и другой крупный бизнес на старшего сына — Алексея. Таким образом, активы Алексея Петровича не попали под арест имущества Петра Алексеевича, который был наложен в январе 2022-го.

— Что касается бизнеса и имущества — он, как народный депутат, не может вести предпринимательскую деятельность. Потому формально бизнес перешел под контроль сына. Я слышал о подсанкционных людях то, что у них блокируются карточки и так далее. Это создает проблемы даже для быта. Это тоже может быть объяснением происходящего, — поясняет Фесенко.

Кроме того, эксперт говорит, что в этом случае есть множество нюансов, каким образом осуществлялись разные виды деятельности, связанные именно с финансами.

— Так что думаю, многое можно было делать именно по счетам Порошенко, даже как народного депутата. И для уменьшения негативных последствий, я думаю, в семье решили, чтобы часть бизнеса, финансовой активности осуществлялась через Марину, — полагает собеседник.

Причины раздела имущества — мнение Андрея Миселюка

"Телеграф" поговорил о возможных причинах этой ситуации также с политологом, директором экспертноаналитического центра "Діалог" Андреем Миселюком.

— Это предполагаемый и юридически грамотный ход со стороны Марины Порошенко. Предполагаемый – потому что осенью 2023 года она уже оспаривала арест имущества своего супруга, наложенный в рамках "угольного" дела, по которому Петру Порошенко были предъявлены обвинения по тяжким статьям "Государственная измена" и "Содействие в создании террористической организации".

В жалобе по аресту имущества Петра Порошенко в рамках "угольного" дела Марина Порошенко акцентировала: имущество, на которое следственный судья наложил арест, является общим, поскольку было получено в браке с Петром Порошенко, "поэтому апеллянт является также собственником имущества, на которое обжалуется постановлением, — отмечает Миселюк.

По его словам, в этом деле супруга бывшего президента дошла до Верховного суда. Зимой текущего года сообщалось, что рассмотрение жалобы запланировано на 10 июня 2025 года.

— В нынешней просьбе о разделе имущества с Петром Порошенко используется тот же подход: все заблокированное имущество фигуранта санкций – Петра Порошенко – является не его полной собственностью, а принадлежит супругам. Поэтому Марина Порошенко имеет право на его весомую часть. И в случае успеха ее просьбы, значительная часть заблокированных в результате введения санкций активов Петра Порошенко должны быть освобождены из-под ареста и перейти в собственность Марины Порошенко, которая сможет ими свободно распоряжаться по своему усмотрению.

Санкции против Петра Порошенко

Санкции ввели из-за якобы сговора с Медведчуком, когда он, будучи президентом, разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "лднр". Это сделало Украину зависимой от РФ по вопросам энергетики надолго. Также санкции введены из-за участия Порошенко в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича.

Он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений. Также он владел фабрикой "Рошен" в Липецке и "Севморзаводом" в Крыму. Пятый президент Украины был якобы заинтересован в размещении Черноморского флота в Крыму и сотрудничестве с властями РФ.

Зимой текущего года Порошенко говорил в интервью "Украинской правде", что заблокированные карты создают для него неудобства. В пример он привел даже самые обычные и мелкие покупки.

Сам Порошенко говорил, что санкции ввели превентивно, и они не имеют законных оснований. А сами документы, в частности, решения СНБО и Указ президента, якобы сфальсифицировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции против Петра Порошенко и назвал условие, при котором их отменят.