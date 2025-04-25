Индия и Пакистан на грани войны из-за Кашмира. Объясняем простыми словами, что там происходит (карты)

Битва за воду между ядерными гигантами в Азии

Индия и Пакистан оказались на пороге полномасштабной войны после теракта в спорном регионе Кашмир. Яблоком раздора между двумя ядерными державами стал именно этот горный регион, где 22 апреля погибли по меньшей мере 26 туристов. "Телеграф" рассказывает читателям, где расположены эти страны и за что может начаться война, грозящая превратиться в ядерный конфликт.

Индия и Пакистан — это два соседних государства, расположенных на полуострове Индостан в Южной Азии. Индия занимает центральную и южную часть полуострова с выходом в Бенгальский залив на востоке и Аравийское море на западе. Пакистан расположен на северо-западе полуострова и граничит с Индией на востоке.

Обе страны имеют общую границу протяженностью более 3000 километров. Северная часть этой границы проходит через горный регион Кашмир, ставший яблоком раздора между двумя государствами с момента получения ими независимости от Британской империи в 1947 году.

Что такое Кашмир и почему за него сражаются?

Кашмир — горный регион на севере полуострова Индостан, разделенный между тремя странами. Центральная и южная части (штаты Джамму, Кашмирская долина и Ладакх) находятся под контролем Индии. Северо-западную часть (Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир) контролирует Пакистан. Северо-восточные территории (Аксайчин и Транс-Каракорумский тракт) принадлежат Китаю.

Кашмир имеет важное стратегическое значение из-за своего расположения. Там богатые ресурсы, однако особую напряженность конфликта добавляет религиозный фактор — большинство населения Кашмира исповедует ислам, тогда как Индия является преимущественно индуистской страной.

Спорная территория Кашмир

Водные ресурсы — причина возможной войны

Одна из ключевых причин противостояния — доступ к водным ресурсам, в частности к реке Инд и ее притокам. В 1960 году между странами был подписан "Договор о водах Инда", разделивший реки, берущие начало в Кашмире, между обоими государствами.

Для Пакистана река Инд является жизненно важным источником воды, позволяющим орошать 12 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Индия давно утверждает, что распределение воды по договору несправедливо: Пакистан получает около 80% водных ресурсов, тогда как Индия — лишь 20%.

Откуда берет начало река Инд, проходящая на границе Пакистана и Индии

Недавно Индия заявила о выходе из "Договора о водах Инда" и перекрыла воду в реке, текущей в Пакистан, закрыв все четыре шлюза на плотинах и каналах. В ответ Пакистан пригрозил, что "любая попытка остановить или отвести поток воды будет рассматриваться как акт войны".

Где течет река Инд, имеющая притоки и куда впадает

Обе страны — ядерные

Особую опасность представляет тот факт, что обе страны обладают ядерным оружием. Индия провела свои первые испытания ядерного оружия еще в 1974 году, а Пакистан – в 1998 году.

По разным оценкам, по состоянию на 2024 год Индия имеет всего 172-180 ядерных зарядов, а Пакистан — 170.

Последнее обострение отношений

22 апреля 2025 г. в индийской части Кашмира, в туристическом городе Пахалгам, вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. В результате теракта погибли по меньшей мере 26 человек, еще 17 получили ранения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал эту атаку террористической, а руководство правящей партии обвинило в организации нападения пакистанских боевиков. Пакистан категорически отрицает всякую причастность к этому инциденту.

После теракта Индия закрыла пограничный переход, ограничила выдачу виз, аннулировала уже выданные визы, дала пакистанцам 48 часов для того, чтобы покинуть страну, и выслала военных атташе.

Пакистан ответил зеркальными мерами: закрыл воздушное пространство для самолетов индийских авиакомпаний и запретил торговлю даже через третьи страны. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что армия готова к любой возможности и предупредил, что ситуация может перерасти в полномасштабный конфликт между двумя ядерными государствами.

История конфликтов между странами

Первая Кашмирская война

С момента разделения Британской Индии в 1947 году и образования независимых Индии и Пакистана страны воевали между собой по меньшей мере трижды. Пакистан обособился и образовался Бангладеш.

Индийские солдаты в Баталике (Кашмир) в конфликте 1999 года. Фото: Narendra Modi/Flickr/CC BY-SA 2.0

Кроме полномасштабных войн между странами периодически возникали ограниченные военные конфликты и пограничные стычки. В 2019 году обе стороны совершали обстрелы в Кашмире и сообщали о погибших. Тогда же Пакистан сбил два индийских военных самолета.

Ранее "Телеграф" также писал, какие ядерные арсеналы имеют Индия и Пакистан, и какой катастрофой может обернуться конфликт. Последствия могут быть плачевными для человечества