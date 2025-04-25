"Чернобыль отдыхает": как выглядит оккупированная Кирилловка перед пляжным сезоном 2025

На улицах пусто

Кирилловка в оккупации с 2022 года, российские войска зашли в поселок почти сразу после начала полномасштабного вторжения. За три года войны захватчики России превратили курортный городок в привидение.

Об этом сообщают местные паблики Мелитополя. Там показали видео, как по состоянию на апрель выглядит Кирилловка.

На кадрах заметно, что улицы пусты и заброшены. А бывший парк развлечений, который обслуживал многих туристов, уже не функционирует.

Стоит отметить, что многие местные жители уехали, большинство баз отдыха не работают, некоторые перешли под контроль захватчиков или разрушились. На близлежащих территориях российские войска обустроили свои позиции, что наносит вред природе, включая песчаные пляжи и лиманы.

Под видео украинцы оставили свое мнение в комментариях. Кто-то надеется, что Кирилловку скоро вернут. Другие отметили, что в поселок вернулся Советский Союз.

Люди в комментариях указали, что в Чернобыле ситуация лучше.

Кирилловка – поселок на юге Запорожской области, расположенный на побережье Азовского моря. До полномасштабного вторжения России Кирилловка была одним из самых популярных курортов Украины. Здесь работали сотни баз отдыха, детские лагеря, санатории, развлекательные комплексы и дельфинарии. Для местных жителей туризм являлся главным источником дохода.

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Также показали, как выглядят пляжи на когда-то популярном курорте. Автор видео отметил, что у моря начали появляться люди. Но в сравнении с другими годами их очень мало.

Что известно о Кирилловке

Кирилловка — это популярный курортный поселок городского типа на юге Украины, расположенный на побережье Азовского моря в Запорожской области.

Пляжи и география:

Кирилловка имеет около 20 км песчаных пляжей.

Разделяется на несколько основных пляжных зон: Центральный пляж, Пересыпь, Федотова коса и Коса Пересыпь.

Пляжи преимущественно песчаные с пологим входом в море, что делает их идеальными для отдыха с детьми.

Кирилловка до полного вторжения

Как выглядели пляжи в Кирилловке до 2022 года

В Кирилловке расположено более 300 баз отдыха, пансионатов, гостиниц и частных усадеб. На территории курорта функционируют несколько аквапарков, самый большой — "Остров Сокровищ". Есть около 50 заведений питания, рынки, развлекательные заведения.

К 2022 году ежегодно Кирилловку посещали примерно 1,5-2 миллиона туристов. Основной поток посетителей был из Украины (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая области). Также многие отдыхающие приезжали из Беларуси и русскоязычных регионов.

Центр Кирилловки до полномасштбной войны

Отдых в Кирилловке до полномасштабного вторжения

Постоянное население Кирилловки составляет около 3500-4000 человек. В летние месяцы количество людей в поселке увеличивается в десятки раз. Большинство местных жителей заняты в туристическом секторе.

После 2022 года туристический поток значительно уменьшился из-за российского вторжения и близости к зоне боевых действий, что существенно повлияло на экономику поселка и жизнь местных жителей.

Ранее "Телеграф" писал, что на берег моря в Кирилловке выбросило большое количество мазута. Это произошло после того, как два российских танкера с почти 10 тысячами тонн мазута затонули в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Из-за повреждений корпусов судов в море вытекло большое количество мазута, что образовало на воде большое нефтяное пятно.