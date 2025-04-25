Россиян не пугает цифра в миллион уничтоженных в Украине оккупантов. Политолог назвал три причины

Десятки миллионов россиян живут по принципу: "Хорошо не жили — и начинать нечего".

Число уничтоженных в Украине российских оккупантов вплотную приблизилось к одному миллиону и, по данным Генштаба ВСУ, превышает 946 тысяч человек. Однако российское общество эта цифра не пугает.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда. Он объяснил, почему российские женщины, матери и сестры относятся к своим мужчинам как к расходному материалу.

По его мнению, причиной тому являются три фактора.

— Во-первых, существует закон, запрещающий, как в России сформулировано, "распространять фейки об армии", то есть говорить о реальном положении дел. И это чревато тюремным заключением.

Во-вторых, люди, которые идут в Вооруженные силы России, как правило, подписывают контракты, а не идут по системе мобилизации, то есть так или иначе выступают в качестве добровольцев, — говорит политический эксперт.

Он напомнил, что первоначально это были наемники из ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кроме того, Россия "сожгла" немалые ресурсы, использовав в боях за Бахмут значительную часть уголовников в составе подразделения "Шторм Z", о которых мало кому сожалеть, называет третью причину Евгений Магда.

— Надо сказать, что российская политика (мобилизации асоциальных элементов, преступников и лиц, совершивших небольшие проступки. — Ред.), сочетается с тем, чтобы расшатывать украинское общество в вопросах мобилизации. И определенных успехов в этом вопросе россияне, к сожалению, добились, — считает политолог.

Поэтому нам нужно работать над тем, чтобы россияне постепенно осознавали, что происходит. Но это очень сложный процесс, потому что они идут, как правило, добровольно.

Он добавил, что десятки миллионов граждан России живут по принципу: "Хорошо не жили — и начинать нечего", так что получение компенсации за погибших для них является способом поправить материальное положение.

Напомним, в оппозиционном российском фонде "Идите лесом" "Телеграфу" назвали два условия, которые приведут к окончанию войны в Украине.