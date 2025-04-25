Лицо было обезображено кистами и язвами: как экс-президент Ющенко выглядел до и после отравления
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Из организма политика удалось вывести 95 процентов диоксина
Третий президент независимой Украины Виктор Ющенко, у которого в Карпатах нашли заброшенную дачу, в 2004 году стал жертвой покушения. В результате отравления его лицо сильно изменилось, поскольку организм был поражен сильным ядовитым веществом. Однако, несмотря на прошедшие 20 лет, правоохранительные органы так и не раскрыли это дело.
"Телеграф" решил выяснить, как Виктор Ющенко выглядел до отравления и какой он сейчас. Мы напомним некоторые подробности этого резонансного инцидента.
Виктор Ющенко — как он выглядел до отравления и что известно
Отравление Виктора Ющенко произошло в конце 2004 года, когда был разгар президентской гонки. Согласно социальным опросам, тогда Ющенко, которому противостоял Виктор Янукович, уверенно занимал лидирующие позиции по результатам голосования.
Проблемы со здоровьем у него начались после ужина в Киеве на даче тогдашнего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. На вечере также присутствовал председатель СБУ Игорь Смешко и народный депутат Давид Жвания.
Через несколько часов Ющенко почувствовал ухудшение самочувствия, а именно сильную головную боль, а на следующий день он уже не мог встать с кровати. Его срочно доставили в клинику Австрии, где врачи заявили, что он был отравлен диоксином. Об этом вспоминал экс-президент в своем интервью BBC.
Специалисты из женевского Центра прикладной токсикологии человека заявляли, что уровень диоксина в организме украинского политика на момент обращения за медицинской помощью превышал норму в более чем 50 тысяч раз. А самое ядовитое вещество называлось "тетрахлордибензопарадиоксин".
В результате отравления лицо Виктора Ющенко было обезображено, на нем появились кисты и язвы, а сами мускулы лица были парализованы, поэтому политику было сложно говорить. Ющенко признался, что ему было страшно после отравления, но он был счастлив, что смог победить смерть.
В 2009 году личный врач Ющенко Ростислав Валихновский заявил, что из организма политика было выведено 95 процентов диоксина. Следы отравления видны на лице и сейчас, но уже не так заметны, как это было сразу после покушения.
Тогда главным подозреваемым по делу проходил Владимир Сацюк, на даче которого состоялся ужин, но следствие так и не установило его причастность к покушению. Со временем дело и вовсе зашло в тупик. А в ноябре 2024 года издание Bloomberg сообщил, что разведка США предоставила засекреченный меморандум 2016 года, в котором говорилось, что диоксин в пищу Ющенко добавила российская разведка. Но ведомство не утверждало этот факт от своего имени, а ссылалось на слова соратников экс-президента, рассказывающих о покушении.
Старшая следователь ГПУ в 2003-2010гг. Галина Климович в интервью "Мосейчук+" за 2024 год рассказала, что экспертизы по делу отравления Ющенко было сложно проводить.
"У него был полностью сожжен пищевод. У него не было живых органов. Просто в Украине на то время не было методик выявления диоксина. Не было лабораторий", — отметила Климович.
По ее словам, отравление экс-президента больше всего было нужно россиянам, чтобы Украину возглавил Виктор Янукович. Путин хотел завладеть газотранспортной системой, флотом и ему нужен был покорный президент, который давно сидит у него "на крючке".
"Телеграф" писал ранее, что в прошлом году была годовщина Оранжевой революции. Мы писали о том, как 20 лет изменился Виктор Ющенко.