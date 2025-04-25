Лицо было обезображено кистами и язвами: как экс-президент Ющенко выглядел до и после отравления

Из организма политика удалось вывести 95 процентов диоксина

Третий президент независимой Украины Виктор Ющенко, у которого в Карпатах нашли заброшенную дачу, в 2004 году стал жертвой покушения. В результате отравления его лицо сильно изменилось, поскольку организм был поражен сильным ядовитым веществом. Однако, несмотря на прошедшие 20 лет, правоохранительные органы так и не раскрыли это дело.

"Телеграф" решил выяснить, как Виктор Ющенко выглядел до отравления и какой он сейчас. Мы напомним некоторые подробности этого резонансного инцидента.

Виктор Ющенко — как он выглядел до отравления и что известно

Отравление Виктора Ющенко произошло в конце 2004 года, когда был разгар президентской гонки. Согласно социальным опросам, тогда Ющенко, которому противостоял Виктор Янукович, уверенно занимал лидирующие позиции по результатам голосования.

Виктор Ющенко до отравления диоксином, Фото: Getty Images

Проблемы со здоровьем у него начались после ужина в Киеве на даче тогдашнего заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. На вечере также присутствовал председатель СБУ Игорь Смешко и народный депутат Давид Жвания.

Через несколько часов Ющенко почувствовал ухудшение самочувствия, а именно сильную головную боль, а на следующий день он уже не мог встать с кровати. Его срочно доставили в клинику Австрии, где врачи заявили, что он был отравлен диоксином. Об этом вспоминал экс-президент в своем интервью BBC.

Как выглядел Виктор Ющенко до покушения, Фото: Getty Images

Специалисты из женевского Центра прикладной токсикологии человека заявляли, что уровень диоксина в организме украинского политика на момент обращения за медицинской помощью превышал норму в более чем 50 тысяч раз. А самое ядовитое вещество называлось "тетрахлордибензопарадиоксин".

В результате отравления лицо Виктора Ющенко было обезображено, на нем появились кисты и язвы, а сами мускулы лица были парализованы, поэтому политику было сложно говорить. Ющенко признался, что ему было страшно после отравления, но он был счастлив, что смог победить смерть.

Лицо Виктора Ющенко после отравления, Фото: Getty Images

В 2009 году личный врач Ющенко Ростислав Валихновский заявил, что из организма политика было выведено 95 процентов диоксина. Следы отравления видны на лице и сейчас, но уже не так заметны, как это было сразу после покушения.

Из организма Виктора Ющенко вывели 95% яда, Фото: Getty Images

Тогда главным подозреваемым по делу проходил Владимир Сацюк, на даче которого состоялся ужин, но следствие так и не установило его причастность к покушению. Со временем дело и вовсе зашло в тупик. А в ноябре 2024 года издание Bloomberg сообщил, что разведка США предоставила засекреченный меморандум 2016 года, в котором говорилось, что диоксин в пищу Ющенко добавила российская разведка. Но ведомство не утверждало этот факт от своего имени, а ссылалось на слова соратников экс-президента, рассказывающих о покушении.

Как Виктор Ющенко выглядел сразу после отравления и сейчас, Фото: Getty Images

Старшая следователь ГПУ в 2003-2010гг. Галина Климович в интервью "Мосейчук+" за 2024 год рассказала, что экспертизы по делу отравления Ющенко было сложно проводить.

"У него был полностью сожжен пищевод. У него не было живых органов. Просто в Украине на то время не было методик выявления диоксина. Не было лабораторий", — отметила Климович.

По ее словам, отравление экс-президента больше всего было нужно россиянам, чтобы Украину возглавил Виктор Янукович. Путин хотел завладеть газотранспортной системой, флотом и ему нужен был покорный президент, который давно сидит у него "на крючке".

"Телеграф" писал ранее, что в прошлом году была годовщина Оранжевой революции. Мы писали о том, как 20 лет изменился Виктор Ющенко.