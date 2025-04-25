Уиткофф в четвертый раз встретился с Путиным. Первые детали, что изменилось на этот раз

Встреча Путина и Уиткоффа длилась несколько часов

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 25 апреля прибыл в Москву. Там прошла уже четвертая с начала года его личная встреча с главой России Владимиром Путиным.

Около 17:25 кортеж, в котором, вероятно, находится Виткофф, покинул территорию Кремля. По результатам переговоров спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев в социальной сети "Х" дописал, что "дело двигается".

Как отметил помощник Путина Юрий Ушаков, встреча длилась три часа, прошла в конструктивном и полезном ключе. По его словам, сторонам удалось сблизить позиции не только по вопросу войны в Украине, но и по другим международным темам. Одной из ключевых тем стала возможность возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Ушаков также отметил символичность даты: встреча Путина и Уиткоффа состоялась в 80-ю годовщину встречи на Эльбе — эпизода Второй мировой войны, который стал символом сотрудничества между США и СССР.

Первая поездка – 11 февраля

Первый визит Уиткоффа в РФ носил гуманитарный характер: он прибыл в Москву для возвращения на родину освобожденного американского узника Марка Фогеля. По данным СМИ, этот визит заложил начало регулярных контактов между Кремлем и администрацией Трампа.

Вторая поездка – 13 марта

Следующий визит Уиткоффа уже был исключительно политическим. После многочасового ожидания в Москве его поздно вечером принял Путин. Как тогда сообщал спикер Кремля Дмитрий Песков, на встрече "российской стороне была предоставлена дополнительная информация", а Путин через Уиткоффа передал информацию и "дополнительные сигналы" для Трампа.

Тогда же была согласована необходимость личной встречи лидеров США и РФ.

Третья встреча – 11 апреля, Санкт-Петербург

В этот раз разговор был длиннее – около 4,5 часов. По словам Уиткоффа, стороны достигли "понимания" об условиях будущего соглашения, которое охватывает вопрос "пяти спорных территорий", вероятно, имели в виду Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Обсуждала также вопросы НАТО, статью 5, а также другие протоколы безопасности.

Тогда же Уиткофф заявил, что "Путин стремится к миру" и что переговоры вышли за рамки просто прекращения огня. Около 22:00 на сайте Кремля появилась краткая информация о встрече, в центре которой находился вопрос "украинского урегулирования". Как сообщил Дмитриев, переговоры были продуктивными, однако никаких подробностей он не раскрыл.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа очертила Украине и России возможный маршрут достижения мирного соглашения и определила, какой должна быть "финишная прямая" на этом пути. В Белом доме уверяют, что сделают все необходимое, чтобы обе стороны завершили этот процесс одновременно.