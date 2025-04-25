В Брянске ликвидировали ведущего инженера, модернизировавшего российские РЭБы (фото, видео)

Автомобиль взорвался, когда в нем был не только Рытиков

В России в Брянске взорвался автомобиль ведущего российского конструктора, который модернизировал средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Речь идет о Евгении Рытикове.

Об этом сообщает РБК-Украина, опираясь на источники в Силах обороны. Отмечается, что автомобиль взорвался в ночь на 18 апреля.

Взрыв раздался вскоре после того, как в машину сел сам Рытиков с коллегой. Вероятно, вторым пострадавшим был заместитель руководителя КБ или его помощник.

Евгений Рытиков

Евгений Рытиков

Евгений Рытиков

Заметим, что Евгений Рытиков – руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода, ключевой разработчик и инноватор в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для оккупационной армии РФ.

По словам источников, Рытиков был ответственен за модернизацию российского комплекса РЭБ "Красуха". Она предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Напомним, что 25 апреля под Москвой, в Балашихе, неизвестные взорвали автомобиль , принадлежавший генералу Генштаба России. Речь идет о 59-летнем Ярославе Москалике. Взрыв прогремел около 10:40, когда военный приходил мимо припаркованного у дома "Фольксваген Гольфа". В России уже официально подтвердили его гибель, отметив, что возбуждено уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в больнице скончался пропагандист российского военного канала "Звезда" Никита Гольдин. Он был ранен в результате ударов HIMARS.