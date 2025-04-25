России все, Украине ничего? СМИ опубликовали "окончательный" мирный план Трампа

Его Штаты представили на переговорах в Париже

"Окончательный" мирный план президента США Дональда Трампа включает в себя не только вопросы Крыма и других оккупированных территорий, но и соглашение об ископаемых. Украина и Европа уже подали свои предложения по этому документу.

Об этом пишет Reuters. Издание публикует "окончательный план Трампа", похожий на обсуждавшийся ранее.

Это мирное соглашение американский спецпредставитель Стив Виткофф представил на переговорах с Украиной, Германией, Францией и Великобританией в Париже 17 апреля.

Прекращение огня

Постоянное прекращение огня;

Украина и Россия немедленно начнут переговоры по технической имплементации.

Гарантии безопасности

Украина получает надежные гарантии безопасности, однако от кого именно не уточняется;

Гарантами будут европейские и все желающие неевропейские государства.

Внешняя политика

Киев отказывается от вступления в НАТО;

Украина может продолжить путь членства в ЕС.

Территории

США признают оккупацию Крыма и он остается российским;

Штаты де-факто признают оккупацию Луганской области и частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина возвращает полный контроль на территории Харьковской области;

Украина восстанавливает контроль над ЗАЭС через контроль США, а также Каховскую дамбу;

Киев получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль Кинбурнской косой.

Экономика

США и Украина заключат соглашение о недрах;

Киев получает полную реконструкцию и финансовую компенсацию, однако от которого из государств неизвестно;

Упраздняются санкции против России с 2014 года;

США и Россию возобновляют экономическое сотрудничество.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп действительно направил Виткоффа на переговоры с главой России Владимиром Путиным.