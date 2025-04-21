Стоимость проезда в Киевской области вырастет через неделю

В украинских городах весна принесла не только потепление, но и рост тарифов на проезд

Стоимость одноразового проезда в транспорте выросла в городе Яготин Бориспольского района Киевской области. В цвете подорожание уже произошло в нескольких городах страны, включая прифронтовые.

О повышении известил городской совет Яготина. Отмечено, что установленная стоимость проезда – 15 грн. Она начнет действовать с 28 апреля 2025 года. Речь идет об автобусных маршрутах общего пользования.

Установленная цена не самая высокая возможна. Перевозчики обратились в горсовет еще в 2024 году, поэтому для расчета новой стоимости использовались данные за прошлый и позапрошлый год.

Комментарий горсовета по проводу смены тарифа на проезд в Яготине

Причина удорожания банальна — из-за роста цены горюче-смазочных материалов и во избежание сокращения количества рейсов. Аналогичные причины и в других городах Украины. При этом у некоторых из них стоимость проезда в скором времени может превысить 30 грн. Речь о Львове, где перевозчики требуют установить стоимость проезда за наличные деньги в 32 грн. Они аргументируют это тем, что из-за безналичной оплаты проезда его средняя стоимость упала ниже 15 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевской области дорожает не только проезд в отдельных городах. В Обухове возросла стоимость водоотвода — на канализацию второй раз за год выросла цена обслуживания.