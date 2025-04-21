Семейный чат с военными тайнами: почему Трамп уволил министра обороны

Трамп не простил министру обороны утечку секретной информации в групповых чатах

Президент США Дональд Трамп распорядился уволить министра обороны Пита Хегсета после скандала с передачей секретной информации о военной операции через групповые чаты в мессенджере Signal.

По данным The New York Times, Хегсет был причастен к двум групповым чатам, где обсуждались детали авиаударов по позициям йеменских хуситов в марте этого года. Об этом пишет Sky News.

Особую обеспокоенность вызывает второй групповой чат под названием "Defence | Team Huddle", созданный на частном телефоне Хегсета. В эту группу входило около десяти человек, включая его жену Дженнифер (бывшую продюсершу Fox News), брата и личного адвоката. По информации Reuters, в чате обсуждалось точное расписание авиаударов.

О первой утечке стало известно, когда советник по национальной безопасности Майк Уолтц случайно добавил журналиста The Atlantic в чат в Signal, где содержалась засекреченная информация. Тогда несколько бывших и нынешних должностных лиц заявили, что разглашение оперативных данных перед военной операцией могло поставить под угрозу жизнь пилотов.

Белый дом сначала пытался защищать Хегсета. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли утверждала: "Независимо от того, сколько раз старые СМИ пытаются воскресить ту же историю, они не могут изменить тот факт, что никакая секретная информация не была передана".

Однако давление со стороны демократов усиливалось. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер написал в социальной сети X: "Мы продолжаем узнавать, как Пит Хегсет подвергал жизни людей риску. Но Трамп все еще слишком слаб, чтобы уволить его. Пит Хегсет должен быть уволен".

Стоит отметить, что супруга Хегсета, по имеющейся информации, участвовала в секретных встречах с иностранными военными коллегами, а его брат получил должность в Пентагоне в качестве связного и старшего советника Департамента внутренней безопасности.

Ранее "Телеграф" также писал, что недавно из Пентагона в рамках внутреннего расследования утечки информации были уволены четыре высокопоставленных должностных лица.