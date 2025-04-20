Символы Пасхи или большой грех? Зачем украинцы приносят на могилы паски и крашанки

Люди идут на кладбища, чтобы поделиться радостью Воскресения Христова с усопшими

В поминальные дни после Пасхи, то есть в Радоницу (в народе "Проводы", "Гробки"), многие украинцы традиционно идут на кладбище, чтобы почтить память усопших. Одним из самых известных обычаев в это время является принесение на могилы пасок и крашанок. Зачем это делают?

Оставлять пасхальную еду на могилах близких — это часть традиции, которая давно укоренилась в Украине. Это поминовения усопших, особенно в пасхальный период.

Зачем приносят крашанки и паски на могилы

Паска и крашанки являются символами праздника Воскрешения Иисуса Христа. Пасхальный хлеб — образ Воскресения и вечной жизни, а крашанка (или писанка) — символ жизни и победы над смертью. Когда украинцы приносят эти дары на могилы, они как бы говорят усопшим: "Христос Воскрес!".

В некоторых регионах обычай перемешан с древними славянскими верованиями, когда пищу "делили" с предками. Эти традиции пережили века, передаваясь из поколения в поколение. Однако церковь не поощряет оставление еды на могилах, особенно в виде застолий.

По традиции на могилу усопшего также приносят конфеты, печенье, пироги, мясные угощения — чтобы те, кто возьмет их с могилы, могли помянуть покойного. Прежде чем съесть такую пищу, принято обязательно помолиться за душу умершего, ведь считается, что такие молитвы особенно быстро достигают небес. Помимо угощений, на могилу обязательно кладут крашанки. Верят, что они приносят живым в дом благополучие и защиту. Также их можно раздать нуждающимся, которые есть у любой церкви или у кладбища.

Что нельзя приносить и делать на кладбище

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Наливать рюмку алкоголя умершему или подносить сигарету — практика, которую церковь не одобряет. Употребление спиртного и еда на кладбище — это обычай, восходящий к языческим временам, когда верили, что совместная трапеза с усопшими укрепляет связь между мирами: живым она дарует уверенность, а душам умерших — покой.

Важно помнить в первую очередь, что гораздо важнее для покоя души покойного — не поминальные застолья, а искренняя молитва и светлая память о человеке. Ранее мы писали о народных приметах в поминальные дни.