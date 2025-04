В Нидерландах открыли супермаркет, похожий на Освенцим (фото)

Внутри это типичный современный магазин

Супермаркет, похожий на Освенцим (один из самых больших нацистских концлагерей) открылся в Нидерландах. Вид фасада Jumbo Gerrit Roeke напоминает одно из самых известных изображений Освенцима с въездными воротами со сторожевой башней.

Супермаркет в Эльбурге, муниципалитете провинции Гелдерланд в Нидерландах открылся 16 апреля после продолжавшегося семь месяцев ремонта, пишет Need To Know. Он становится вирусным из-за внешнего сходства с известным концлагерем.

Jumbo Gerrit Roeke расположен на территории старого трамвайного депо. Строители решили оставить часть путей. Они расположены в нескольких метрах от входной двери, почти на одной линии.

Фасад суперсаркета Jumbo Gerrit Roeke

Именно это придает супермаркету сходство с Освенцимом. Там перед въездными воротами со сторожевой башней тоже были железнодорожные пути. Сходство двух фото бросается в глаза.

Музей в Освенциме

Однако это никоим образом не отпугнуло посетителей. Jumbo Gerrit Roeke популярен, в день открытия люди ждали на улице, чтобы попасть в магазин. Кроме фасада, ничем другим магазин не напоминает концлагерь, внутри он выглядит как обычный супермаркет.

Для справки: Освенцим (нем. KZ Auschwitz, пол. Oświęcim) — один из самых больших нацистских концлагерей. Он существовал с конца мая 1940 по январь 1945 года возле города Освенцим. Современные историки оценивают, что там уничтожили от 1,1 до 1,6 млн человек, значительную часть которых составляли евреи.

