Бардак в Белом доме Трампа: тысячи людей получили доступ к секретной информации

Секретные бумаги попали в тысячи чиновников

Администрация общих служб США (GSA) ненамеренно предоставила доступ к конфиденциальным документам Белого дома более 11 200 своим работникам.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на внутренние документы.

Среди документов, попавших в открытый доступ — планы этажей Восточного и Западного крыла Белого дома, взрывные двери для центра посетителей и банковская информация о поставщиках. Девять из 15 файлов имели метку CUI (контролируемая несекретная информация), что требует особой защиты.

Первые случаи ненадлежащего распространения информации произошли еще в начале 2021 года, при президентстве Байдена, и продолжились при администрации действующего президента Дональда Трампа. Последний подобный случай зафиксировали на прошлой неделе.

Причиной утечки стала ошибка сотрудника GSA, изменившего настройки Google Drive так, что документы стали доступны всем работникам ведомства не только для просмотра, но и для редактирования.

Проблему удалось выявить в ходе планового аудита безопасности. ИТ-специалисты уже отключили доступ к файлам и производят расследование инцидента.

По словам экспертов по безопасности, такие документы не должны быть доступны тысячам людей, даже если они официально не засекречены. Профессор Сиракузского университета Майкл Уильямс отмечает, что подобные ошибки составляют вызов для любой администрации и подчеркивают необходимость лучшей подготовки госслужащих по цифровой безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что Трамп уволил министра обороны из-за семейного чата с военными тайнами.