С долгами отсрочку получить не удастся

Сочетание двух реестров позволит многодетным родителям получать отсрочку онлайн, даже если есть второй брак

Родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, но не выполняющие требования по их содержанию, могут быть мобилизованы. В частности это касается неуплаты алиментов.

В скором времени это может перенестись в онлайн. В отчете Временной специальной комиссии Верховной Рады говорится, что проходит работа над настройкой электронного взаимодействия между "Оберегом" и Единым реестром должников. Это необходимо для того, чтобы автоматически определять право на отсрочку для многодетных родителей. Это позволит получать ее онлайн более широкому кругу лиц. Отмечается, что этот вопрос прорабатывается совместно с Минюстом.

Выдержка из отчета ВСК

Чтобы проверить алиментную задолженность реестром должников можно воспользоваться самостоятельно https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors. По ФИО можно проверить номер исполнительного производства, кем было выдано исполнительное производство и т.д.

Адвокат Полина Марченко отмечает, что за неуплату алиментов можно получить штраф, принудительные общественные работы, ограничение свободы, временное ограничение в праве управления транспортом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские родители в 2024 году стали лучше платить алименты. Также общая задолженность рассчитывается с учетом индексации, то есть реальная сумма к уплате может быть даже больше фактического долга.