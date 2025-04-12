"Кекс весенний": как в советское время праздновали Пасху

Пасху праздновали в советское время: между запретами и подменами традиций

В советской Украине празднование Пасхи было официально под запретом. Но люди все равно находили возможность приобщиться к празднику. Иногда религиозная традиция переплеталась с коммунистической, когда на пасхальных яйцах пытались сделать портрет Ленина.

Период активной борьбы

На Страстную неделю перед Пасхой организовывали обязательные субботники, концерты и "идеологически правильные" мероприятия, где присутствие учеников и работников было обязательным. В храмах и церквях устроили клубы, куда молодежь призывали на пляски или показывали фильмы. Возле церквей дежурили, чтобы поймать тех, кто их посещал. Наиболее активно искоренялись религия на юге и востоке, тогда как на западе Украины удалось сохранить больше традиций.

Вывешивали списки тех, кто был в церкви на Пасху

Период религиозной оттепели

В 1970-х в Москве начали выпускать кексы "Весенние" или "Майские" или "Весенние" кексы — по сути те же куличи, только с нейтральным названием и обязательным заводским штампом. Выпекали их исключительно на предприятиях. Они появлялись только на период праздников и завозили их не каждый гастроном. В Украине во многих городах их не было, однако в книгах о питании советских людей был рецепт и изображение кекса.

"Кекс весенний" очень напоминал кулич

Состав продуктов "Кекса весеннего"

На Пасху к Брежневу кто-то в коридоре ЦК обращается – "Христос воскрес!", а тот отвечает – "Спасибо! Мне уже докладывали…" анекдот советских времен

Какие традиции изменились из-за запретов

Ходить на кладбище было принято на Радоницу, в так называемый "родительский день" после Пасхи. Однако в СССР сложилась другая практика — поминать родных прямо на Пасху. Таким образом удавалось соблюсти традиции и одновременно избежать подозрений: на кладбище люди собирались открыто, но религиозное содержание события скрывалось за формой "поминок".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции в СССР все же удалось искоренить антирелигиозным пропагандистам. Среди них – украинская версия дежурства у гроба Господня.