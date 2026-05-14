Здесь стоял красавец-особняк, а теперь — "АТБ": как выглядела архитектурная жемчужина Черкасс

Старинное здание на бульваре Шевченко снесли

Если сегодня пройтись по бульвару Шевченко в Черкассах, вряд ли кто-то остановит взгляд на здании супермаркета "АТБ" на углу с улицей Небесной Сотни. Обычное торговое сооружение, каких в городе немало. Но сто лет назад на этом месте стоял один из самых изысканных домов Черкасс. Это был особняк купца Рудольфа Гаммера.

Кто такой Рудольф Гаммер

Рудольф Гаммер был немцем по происхождению. Как отмечает in.ck.ua, Гаммер возглавил Черкассы в 1898 году и оставил после себя ощутимый след. За время его руководства в городе появилась Женская министерская гимназия (ныне — Центр детского и юношеского творчества), мужская прогимназия переросла в полноценную гимназию, открылись два приходских училища и городская публичная библиотека.

Кроме этого, Гаммер возглавлял местный сахарный завод, входил в состав Городской думы. Но настоящим свидетельством его статуса и вкуса был собственный дом в самом сердце города.

Каким был дом Гаммера

Особняк Гаммера стоял на углу тогдашних улиц Старочигиринской и Гоголевской — там, где сегодня пересекаются бульвар Шевченко и улица Небесной Сотни. То есть фактически в центре города, на самом заметном месте.

Здание было возведено в стиле "кирпичного модерна". Характерная черта такого стиля — выразительная фасадная кирпичная кладка без штукатурки, богатый декоративный орнамент, высокие окна с фигурными наличниками и изысканные карнизы.

Первый этаж отводился под торговые лавки или конторы, на втором этаже жила семья купца.

От купеческого особняка до советского учреждения

После революции дом Гаммера, как и тысячи подобных по всей стране, был национализирован. Семья потеряла и собственность, и, очевидно, привычный образ жизни. Здание передали под государственные нужды: в разные годы там размещались разнообразные учреждения советской власти.

Дом пережил Вторую мировую войну — несмотря на то, что центр Черкасс подвергся значительным разрушениям, а немало соседних сооружений превратилось в руины.

Что произошло с домом Гаммера

Дом Гаммера снесли в 1980-х годах. На его месте построили советский гастроном "Киевский", который раньше занимал старинное здание на углу нынешних улиц Дашковича и Крещатика.

Со временем "Киевский" сменил "Детский мир", а тот уступил место "АТБ", который стоит там и сегодня.

