Здесь стоял красавец-особняк, а теперь — "АТБ": как выглядела архитектурная жемчужина Черкасс

Наталья Граковская
На месте "АТБ" был дом купца Гаммера
Старинное здание на бульваре Шевченко снесли

Если сегодня пройтись по бульвару Шевченко в Черкассах, вряд ли кто-то остановит взгляд на здании супермаркета "АТБ" на углу с улицей Небесной Сотни. Обычное торговое сооружение, каких в городе немало. Но сто лет назад на этом месте стоял один из самых изысканных домов Черкасс. Это был особняк купца Рудольфа Гаммера.

В Facebook-сообществе Черкаси Times показали, как выглядело это здание.

Кто такой Рудольф Гаммер

Рудольф Гаммер был немцем по происхождению. Как отмечает in.ck.ua, Гаммер возглавил Черкассы в 1898 году и оставил после себя ощутимый след. За время его руководства в городе появилась Женская министерская гимназия (ныне — Центр детского и юношеского творчества), мужская прогимназия переросла в полноценную гимназию, открылись два приходских училища и городская публичная библиотека.

Кроме этого, Гаммер возглавлял местный сахарный завод, входил в состав Городской думы. Но настоящим свидетельством его статуса и вкуса был собственный дом в самом сердце города.

Рудольф Гаммер. Фото in.ck.ua

Каким был дом Гаммера

Особняк Гаммера стоял на углу тогдашних улиц Старочигиринской и Гоголевской — там, где сегодня пересекаются бульвар Шевченко и улица Небесной Сотни. То есть фактически в центре города, на самом заметном месте.

Здание было возведено в стиле "кирпичного модерна". Характерная черта такого стиля — выразительная фасадная кирпичная кладка без штукатурки, богатый декоративный орнамент, высокие окна с фигурными наличниками и изысканные карнизы.

Первый этаж отводился под торговые лавки или конторы, на втором этаже жила семья купца.

Дом Гаммера в Черкассах. Фото Facebook/Черкассы Times

От купеческого особняка до советского учреждения

После революции дом Гаммера, как и тысячи подобных по всей стране, был национализирован. Семья потеряла и собственность, и, очевидно, привычный образ жизни. Здание передали под государственные нужды: в разные годы там размещались разнообразные учреждения советской власти.

Дом пережил Вторую мировую войну — несмотря на то, что центр Черкасс подвергся значительным разрушениям, а немало соседних сооружений превратилось в руины.

Что произошло с домом Гаммера

Дом Гаммера снесли в 1980-х годах. На его месте построили советский гастроном "Киевский", который раньше занимал старинное здание на углу нынешних улиц Дашковича и Крещатика.

"АТБ" в Черкассах на бульваре Шевченко. Скриншот Google Maps

Со временем "Киевский" сменил "Детский мир", а тот уступил место "АТБ", который стоит там и сегодня.

