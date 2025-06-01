Россияне атаковали Запорожье "шахедами": есть повреждения и пострадавшие

Повреждены частные жилые дома и объект инфраструктуры

Российские оккупанты под утро 1 июня атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Враг направил на город минимум семь БПЛА, в результате атаки есть повреждения жилья, инфраструктуры и пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, из-за атаки пострадала женщина, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

"Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома — враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "шахедами". Россияне ударили по частной застройке. Изуродован дом. Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошло возгорание. В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Также в ОВА и запорожских пабликах опубликовали фото и видео момента после атаки в Запорожье – сильное задымление на месте падения беспилотника российских оккупантов. Также показали пожар на месте попадания БПЛА.

Отметим, что под атакой оказалось не только Запорожье. Массированную атаку оккупанты устроили на Житомир – город атаковали десятки беспилотников. Также в Киеве в ночь на 1 июня звучали взрывы. Российские оккупанты в первый день лета атаковали столицу баллистическими ракетами. По данным мониторинга, баллистические цели летели не только на столицу, но и через Киев на Житомир. Столичная противовоздушная оборона ликвидировала угрозу.