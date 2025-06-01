Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": є пошкодження та постраждалі

Пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкт інфраструктури

Російські окупанти під ранок 1 червня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог спрямував на місто щонайменше сім БПЛА, внаслідок атаки є пошкодження житла, інфраструктури та постраждалі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, через атаку постраждала жінка, сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

"Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки — ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "шахедами". Росіяни ударили по приватній забудові. Понівечений будинок. Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Там сталися займання. Внаслідок атаки постраждала жінка. Їй надається медична допомога", – сказано у повідомленні.

Також в ОВА та запорізьких пабліках опублікували фото та відео моменту після атаки на Запоріжжя – сильне задимлення на місці падіння безпілотника російських окупантів. Також показали пожежу на місці влучання БПЛА.

Зазначимо, що під атакою опинилося не тільки Запоріжжя. Масовану атаку окупанти влаштували на Житомир – місто атакували десятки безпілотників. Також у Києві у ніч на 1 червня лунали вибухи. Російські окупанти в перший день літа атакували столицю балістичними ракетами. За даними моніторингу, балістичні цілі летіли не тільки безпосередньо на столицю, але й через Київ на Житомир. Столична протиповітряна оборона ліквідувала загрозу.