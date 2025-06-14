"Копеечная" зарплата и без авто: что интересного в декларации главы ВЛК на Житомирщине

Имеет всего одну квартиру

В Украине многие судьи и государственные чиновники могут похвастаться большим состоянием и заработками. Однако есть и исключение, к примеру, глава военно-врачебной комиссии (ВЛК) Кваша Наталья.

Об этом свидетельствует ее декларация. В документе указано, что Наталья занимает должность главы ВЛК в Малинской городской больнице Малинской городской Житомирской области.

За 2024 председатель ВЛК получила 115 468 грн заработной платы за работу в Центральной больнице Черновицкой общины и 201 790 за работу в Малинской больнице. То есть в среднем ее заработок в месяц составлял около 26 тысяч грн.

Зарплата председателя ВЛК Кваши Натальи

Кроме таких небольших доходов, Кваша выделяется еще тем, что имеет всего одну квартиру в Черновцах площадью 49,5 кв. м, которую приобрела в 2019 году за 498 791. При этом глава ВЛК не имеет ни сбережений, ни авто или дополнительных доходов.

Недвижимость в декларации

Однако интересно, что когда Кваша подавала ежегодную декларацию в марте 2025 года, стоимость квартиры она не указала, но уже через месяц передала документ, где цена приобретенного жилья указана. Также в декларации не указаны доходы других членов семьи и неизвестно, есть ли у председателя ВЛК муж.

Недвижимость в декларации

Напомним, нашелся "самый бедный" судья Полтавы. Он зарабатывает более 100 тысяч, но у него нет жилья и ездит на чужой машине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что муж-миллионер судьи Славянской Гончаровой получил 300 тысяч благотворительной помощи.