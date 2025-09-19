Движение сопротивления имеет задачи для всех украинцев — может присоединиться каждый

В четверг, 18 сентября, во львовском дворце Хоткевича состоялась открытая встреча с представителями Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ. Мероприятие собрало неравнодушных горожан и гостей города в рамках XVII Всеукраинского фестиваля современной песни и популярной музыки "Червона рута-2025". Именно движение сопротивления в этом году выступает стратегическим партнером легендарного культурного действа.

Движение сопротивления – на всей территории Украины

Движение сопротивления является организованным сопротивлением украинского народа против оккупационных сил. Он охватывает военные, информационные и специальные операции, а его деятельность регулируется Законом Украины "Об основах национального сопротивления".

Основная цель – восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности.

"Движение сопротивления — это не только военные. Это мы все: бабушка, студентка, предприниматель, программист, ветеран. Если в каждом городе и селе будет работать сеть сопротивления – у Украины будет собственная "иммунная система"", — отметил Орто.

Важно, что Движение сопротивления действует в частности на временно оккупированных территориях — там функционируют очаги подполья, ведущие борьбу с врагом, несмотря на постоянный риск жизни.

"Количество участников Движения сопротивления постоянно растет. Можно точно сказать, что оккупанты не могут быть в безопасности. Речь идет о тысячах людей в разных городах и поселках, которые временно оказались в оккупации. И большое количество тех, кто на свободной территории готовится к сопротивлению и уже является частью ССО", — сказал один из спикеров.

Подготовка, меняющая человека

Ключевым моментом является то, что еще на этапе подачи заявки есть возможность детально описать собственные умения. Эта информация позволит адаптировать курс непосредственно под человека и максимально использовать его навыки для защиты государства. Большинство деталей учений и деятельности не раскрывается из соображений безопасности, однако спикеры подчеркнули: "Быть причастным к Движению сопротивления может каждый украинец. Задачи найдутся для каждого".

"Червона рута" как символ культурного сопротивления

Фестиваль "Червона рута" еще с момента основания стал знаковым явлением украинской культуры. Проведение первого фестиваля в 1989 году стало одним из факторов пробуждения украинской культуры, там впервые прозвучал гимн Украины. Уже через два года распался Советский союз. В этом есть определенный символизм, поскольку проведение "Червоной руты" в условиях полномасштабной войны является четким сигналом: в то время как Россия пытается уничтожить все украинское — язык, музыку, традиции — фестиваль превращается в настоящий символ культурного сопротивления.

"Червона рута" — это шанс для патриотической молодежи заявить о себе, показать талант и дать новый толчок развитию украинской песни. Весомым аргументом значимости нынешнего фестиваля является то, что организаторы всегда ставили целью очищение украинского культурного пространства от всего российского, а стратегические партнеры — Движение сопротивления ССО ВСУ — очищение от россиян всех украинских земель.

Участники Движения сопротивления в "Червоной руте" отмечают: сегодня защита Украины одновременно проходит на многих уровнях, в том числе на военном и культурном. Потому что враг стремится не только захватить территории, но и стереть украинскую идентичность. И именно культура становится тем щитом, хранящим нацию, и тем мечом, убивающим "русский мир".