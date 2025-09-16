"Красная рута звучит — сопротивление продолжается!". Движение сопротивления анонсировало мероприятия фестиваля во Львове

Участие во всех событиях бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться

Движение сопротивления ССО ВСУ стало стратегическим партнером XVII Всеукраинского музыкального фестиваля "Червона рута — 2025", который пройдет во Львове 17-21 сентября. Кроме классической конкурсной программы, в рамках фестиваля запланирована серия сопутствующих событий с участием дипломатов, военных, известных деятелей культуры, представителей бизнеса и общественного сектора о патриотическом воспитании молодежи, культурной дипломатии, ветеранской политике. Среди этих мероприятий есть панельные дискуссии, лекции и встречи, посвященные истории украинского освободительного движения и современным практикам сопротивления.

Движение сопротивления на фестивале Червона рута – 2025

, в стенах НУ "Львовская политехника" (ул. Старосольских, 2/4) состоится панельная дискуссия "Современные практики художественного сопротивления". Здесь художники будут говорить о том, как культура становится инструментом борьбы, формирует нарратив свободы и вдохновляет общество во время войны. Регистрация. Модератор: Станислав Кушпитовский – директор компании Zintecо, многолетнего партнера фестиваля "Червона рута".

Спикеры: Михаил Скоп – украинский художник, иллюстратор, доктор философии; Марьян Пирог – украинский художник, автор музыкальных и визуальных проектов, основатель проекта "Пирог и Кнут"; Андрей Ермоленко – украинский художник, иллюстратор и дизайнер, артдиректор журнала "Украинская неделя", лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Афиша на 16 сентября Движения сопротивления на фестивале "Красная рута — 2025"

в нижнем зале Городского дворца культуры им. Игната Хоткевича ((улица Кушевича, 1) пройдет лекция "Национальное сопротивление: исторические истоки и современная необходимость", которую прочитают историки и исследователи украинского освободительного движения. Она напомнит, как опыт прошлого помогает современным украинцам строить современную стратегию сопротивления. Регистрация. Спикеры: Андрей Сова – кандидат исторических наук, исследователь украинского освободительного движения, старший научный сотрудник Института украиноведения имени И. Крипьякевича НАН Украины; Николай Посивнич – доктор исторических наук, профессор Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского, старший научный сотрудник Института украиноведения им. И. Крипьякевича, исследователь украинского освободительного движения и украинской теловоспитательной традиции; Олег Фешовец – украинский философ, военный историк, издатель, доктор философии, основатель Издательства "Астролябия", главный редактор Львовского милитарного альманаха "Цитаделя".

Афиша на 17 сентября Движения сопротивления на фестивале "Червона рута — 2025"

представители Движения сопротивления ССО ВСУ проведут открытую встречу "Что такое Движение сопротивления?", где расскажут о его миссии, принципах деятельности и способах присоединения для гражданских. Регистрация. Спикеры: представители Движения сопротивления ССО ВСУ

Афиша на 18 сентября Движения сопротивления на фестивале Червона рута – 2025

состоится лекция художника Марьяна Пирога "Сопротивление забвению: Замордованные" — о репрессированных деятелях культуры и важности сохранения памяти о них. Регистрация. Спикер: Марьян Пирог — украинский художник, автор музыкальных и визуальных проектов, основатель проекта "Пирог и Кнут".

Афиша на 19 сентября Движения сопротивления на фестивале Червона рута – 2025

завершит дискуссия "Символы борьбы и борьба за символы: сопротивление злу в украинской культуре", посвященная роли национальных символов в современной войне и культурной политике. Регистрация. Модератор: Мирослав Мельник, директор фестиваля "Червона Рута — 2025".

Спикеры: Михаил Скоп – украинский художник, иллюстратор, доктор философии; Андрей Ермоленко – украинский художник, иллюстратор и дизайнер, артдиректор журнала "Украинская неделя", лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко; тайный гость.

Афиша на 20 сентября Движения сопротивления на фестивале Червона рута – 2025

Отдельно организаторы приглашают посетить фан-полянку возле памятника Тарасу Шевченко во Львове — пространство культурного сопротивления, где выступят конкурсанты "Червоной руты" и звездные гости, будут проходить музыкальные гепенинги и импровизации. Все песни и речи на фан-полянке посвящены Движению сопротивления ССО ВСУ и украинцам на временно оккупированных территориях, которые ежедневно находят в себе смелость сопротивляться оккупационным силам.

Напомним, фестиваль состоится впервые с начала полномасштабного вторжения под лозунгом "Красная рута звучит — сопротивление продолжается!". Более подробная программа фестиваля "Червона рута — 2025" на пять дней представлена на сайте rutaoporu.com.