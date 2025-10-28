Ваши предки могли состоять в культе, если у вас такая фамилия (список)

Языковед-ономастик имеет интересную теорию

Не каждый про это знает, но каждая украинская фамилия хранит в себе целую историю и может рассказать что-то о ваших таких далеких предках, что вы могли об этом даже не подозревать. К примеру, некоторые украинские фамилии могут иметь на себе отпечаток дохристианских культов.

Это могут быть фамилии, связанные с растениями. Такое мнение высказывал известный украинский ученый-языковед, эксперт в области ономастики Дмитрий Бучко в своей работе "Прізвища Бойківщини і язичництво східних слов'ян".

Бучко считал, что антропонимы с начальной семантикой "флора" имеют отпечаток дохристианских культов. Это могут быть фамилии, которые произошли от названий деревьев и кустов, травянистых растений, плодов, частей растений, овощей и грибов.

Вот список таких фамилий, которые подходят под эту категорию: Дубовий, Дубицький, Дубовський, Дубовець, Липка, Вільховий, Граб, Кленовий, Слива, Осокін, Очеретняний, Горошко, Горохов, Лобода, Череда, Кропива, Лепеха, Хмеленко, Квітка, Квітченко, Лозовий, Лозинський, Качан, Качанова, Колосов, Шишкін, Тичинська, Лоза, Бульба, Капуста, Капустін, Редька, Буряк, Огурцов, Боровик, Грибовський, Дубовик.

