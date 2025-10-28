Ваші предки могли перебувати в культі, якщо у вас таке прізвище (список)

Мовознавець-ономастик має цікаву теорію

Не кожен про це знає, але кожне українське прізвище зберігає в собі цілу історію і може розповісти щось про ваших далеких предків, що ви могли про це навіть не підозрювати. Наприклад, деякі українські прізвища можуть мати на собі відбиток дохристиянських культів.

Це можуть бути прізвища, пов’язані із рослинами. Таку думку висловлював відомий український вчений-мовознавець, експерт у галузі ономастики Дмитро Бучко у своїй роботі "Прізвища Бойківщини та язичництво східних слов’ян".

Бучко вважав, що антропоніми з початковою семантикою "флора" мають відбиток дохристиянських культів. Це можуть бути прізвища, що походять від назв дерев та кущів, трав’янистих рослин, плодів, частин рослин, овочів та грибів.

Ось список таких прізвищ, що підходять під цю категорію:Дубовий, Дубицький, Дубовський, Дубовець, Липка, Вільховий, Граб, Кленовий, Слива, Осокін, Очеретняний, Горошко, Горохов, Лобода, Череда, Кропива, Лепеха, Хмеленко, Квітка, Квітченко, Лозовий, Лозинський, Качан, Качанова, Колосов, Шишкін, Тичинська, Лоза, Бульба, Капуста, Капустін, Редька, Буряк, Огурцов, Боровик, Грибовський, Дубовик.

