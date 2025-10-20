Как бы называли украинцев, если бы фамилии возникли сегодня? Этот список заставит вас смеяться до слез
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В современном мире образовались бы совсем другие фамилии
Украинские фамилии достаточно разнообразные — есть привычные и распространенные, а есть редкие и забавные. В древности фамилии давали, в том числе и по роду деятельности: если бы это происходило сейчас, появились бы очень смешные родовые имена.
Telegram-канал "Бро скинул мем" показал переписку украинцев, фантазирующих на тему, если бы фамилии возникали сейчас. От многих современных профессий — дизайнера, СММщика и т.д. образовались бы очень забавные. Также смешно представлять фамилии, возникающие от современных предпочтений и увлечений. Будущие исследователи могли бы по ним изучать наши реалии. Например:
- Дизайнерченко
- Сммчук
- Копирайтенко
- Криптотемник
- Матчапийченко
- Программистченко
- Нутрциологенко
- Инфлюенсерчук
Идею автора поддержали, другие пользователи с успехом и креативом развили тему. В наши дни также могли бы родиться такие фамилии как Тарожко, Неберикредитко, Монобанченко, Донатченко, Блекаутенко и многие другие смешные варианты.
Ранее "Телеграф" рассказывал о красноречивой украинской фамилии, что может вызвать улыбку и навести на мысль, что предки любили пускать газы. Как она возникла на самом деле.