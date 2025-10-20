Укр

Как бы называли украинцев, если бы фамилии возникли сегодня? Этот список заставит вас смеяться до слез

Елена Руденко
Читати українською
Украинцы – очень веселые и умеют смеяться над собой
Украинцы – очень веселые и умеют смеяться над собой

В современном мире образовались бы совсем другие фамилии

Украинские фамилии достаточно разнообразные — есть привычные и распространенные, а есть редкие и забавные. В древности фамилии давали, в том числе и по роду деятельности: если бы это происходило сейчас, появились бы очень смешные родовые имена.

Telegram-канал "Бро скинул мем" показал переписку украинцев, фантазирующих на тему, если бы фамилии возникали сейчас. От многих современных профессий — дизайнера, СММщика и т.д. образовались бы очень забавные. Также смешно представлять фамилии, возникающие от современных предпочтений и увлечений. Будущие исследователи могли бы по ним изучать наши реалии. Например:

  • Дизайнерченко
  • Сммчук
  • Копирайтенко
  • Криптотемник
  • Матчапийченко
  • Программистченко
  • Нутрциологенко
  • Инфлюенсерчук

Идею автора поддержали, другие пользователи с успехом и креативом развили тему. В наши дни также могли бы родиться такие фамилии как Тарожко, Неберикредитко, Монобанченко, Донатченко, Блекаутенко и многие другие смешные варианты.

#Юмор #Фамилии #Украинские фамилии