Как бы называли украинцев, если бы фамилии возникли сегодня? Этот список заставит вас смеяться до слез

В современном мире образовались бы совсем другие фамилии

Украинские фамилии достаточно разнообразные — есть привычные и распространенные, а есть редкие и забавные. В древности фамилии давали, в том числе и по роду деятельности: если бы это происходило сейчас, появились бы очень смешные родовые имена.

Telegram-канал "Бро скинул мем" показал переписку украинцев, фантазирующих на тему, если бы фамилии возникали сейчас. От многих современных профессий — дизайнера, СММщика и т.д. образовались бы очень забавные. Также смешно представлять фамилии, возникающие от современных предпочтений и увлечений. Будущие исследователи могли бы по ним изучать наши реалии. Например:

Дизайнерченко

Сммчук

Копирайтенко

Криптотемник

Матчапийченко

Программистченко

Нутрциологенко

Инфлюенсерчук

Идею автора поддержали, другие пользователи с успехом и креативом развили тему. В наши дни также могли бы родиться такие фамилии как Тарожко, Неберикредитко, Монобанченко, Донатченко, Блекаутенко и многие другие смешные варианты.

