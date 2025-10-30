За полгода увеличилось в разы. Как выглядит кладбище неизвестных украинских героев в Днепре (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 614
Захоронения здесь начались только весной 2025 года
В Днепре разрастается очередное кладбище "Диевка-2" — здесь в большинстве своем предают земле тела неизвестных украинских защитников. Личности этих людей должны установить через тест ДНК: к сожалению, иначе узнать погибших бойцов невозможно. Площадь кладбища постоянно расширяется — как и еще одного днепровского кладбища, Краснопольского.
Что нужно знать:
- "Деевка-2" является социальным кладбищем, предназначенным для захоронения неидентифицированных лиц
- Военных, которых не удалось узнать, хоронят под крестом со специальной табличкой
- Всего за полгода территория кладбища выросла в несколько раз
Как узнал "Телеграф", в сутки здесь могут проводить сразу десятки церемоний похорон. Только за один октябрьский день свой последний приют на "Диевке-2" нашли сразу 19 неопознанных солдат.
Журналисту нашего издания удалось узнать, что хоронить украинских военных на этой территории начали не так давно, только полгода назад, в апреле. Всего за несколько месяцев могил с сине-желтыми флагами серьезно стало больше.
К сожалению, тенденция расширения территории кладбища только продолжается, ведь могильщики добросовестно готовят новые места для похорон.
Над могилами неизвестных военных размещают кресты с табличками, на которых есть надпись "Временно неустановленный защитник Украины". Сами кресты обязательно украшают сине-желтыми флагами — как символ Родины, за которую бойцы "положили душу и тело".
Если на могиле есть венки, значит, этого военного уже удалось идентифицировать. К таким захоронениям, конечно же, приезжают родные погибшего, оставляют цветы, устанавливают таблички с именем и вешают фотографии. Однако в разговоре с журналистом один из работников кладбища признается: на "Диевке-2" гораздо больше неидентифицированных могил, чем наоборот.
Кладбище "Диевка-2" в Днепре считается социальным. Он предназначен для захоронений граждан, личность которых не удается идентифицировать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит одно из крупнейших в Украине кладбищ, где хоронят военных — Краснопольское в Днепре. Его основали еще в 2014 году, однако из-за полномасштабной войны его масштабы значительно выросли.