За полгода увеличилось в разы. Как выглядит кладбище неизвестных украинских героев в Днепре (фото, видео)

Захоронения здесь начались только весной 2025 года

В Днепре разрастается очередное кладбище "Диевка-2" — здесь в большинстве своем предают земле тела неизвестных украинских защитников. Личности этих людей должны установить через тест ДНК: к сожалению, иначе узнать погибших бойцов невозможно. Площадь кладбища постоянно расширяется — как и еще одного днепровского кладбища, Краснопольского.

Что нужно знать:

"Деевка-2" является социальным кладбищем, предназначенным для захоронения неидентифицированных лиц

Военных, которых не удалось узнать, хоронят под крестом со специальной табличкой

Всего за полгода территория кладбища выросла в несколько раз

Как узнал "Телеграф", в сутки здесь могут проводить сразу десятки церемоний похорон. Только за один октябрьский день свой последний приют на "Диевке-2" нашли сразу 19 неопознанных солдат.

В последний путь отправляются пока неизвестные герои...

Вот так выглядят гробы перед захоронением

На каждом из крестов сине-желтый флаг

Журналисту нашего издания удалось узнать, что хоронить украинских военных на этой территории начали не так давно, только полгода назад, в апреле. Всего за несколько месяцев могил с сине-желтыми флагами серьезно стало больше.

Так "Диевка-2" выглядела в апреле 2025-го

Могил было немного

К сожалению, тенденция расширения территории кладбища только продолжается, ведь могильщики добросовестно готовят новые места для похорон.

Могильщики постоянно копают новые могилы

Неидентифицированных могил на "Деевке-2" все еще хватает

Над могилами неизвестных военных размещают кресты с табличками, на которых есть надпись "Временно неустановленный защитник Украины". Сами кресты обязательно украшают сине-желтыми флагами — как символ Родины, за которую бойцы "положили душу и тело".

Надеемся, эти таблички скоро изменятся...

Многие военные ждут опознания

Если на могиле есть венки, значит, этого военного уже удалось идентифицировать. К таким захоронениям, конечно же, приезжают родные погибшего, оставляют цветы, устанавливают таблички с именем и вешают фотографии. Однако в разговоре с журналистом один из работников кладбища признается: на "Диевке-2" гораздо больше неидентифицированных могил, чем наоборот.

Бойцы, на чьих могилах есть венки, были идентифицированы

Кладбище "Диевка-2"

Кладбище "Диевка-2" в Днепре считается социальным. Он предназначен для захоронений граждан, личность которых не удается идентифицировать.

Кладбище Деевка-2 на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит одно из крупнейших в Украине кладбищ, где хоронят военных — Краснопольское в Днепре. Его основали еще в 2014 году, однако из-за полномасштабной войны его масштабы значительно выросли.