За пів року збільшилося в рази. Як виглядає кладовище невідомих українських героїв у Дніпрі (фото, відео)

Поховання тут розпочалися лише навесні 2025 року

У Дніпрі розростається чергове кладовище "Діївка-2" — тут здебільшого віддають землі тіла невідомих українських захисників. Особи цих людей ще повинні встановити через тест ДНК: на жаль, інакше впізнати загиблих бійців неможливо. Площа цвинтаря невпинно розширюється — як і ще одного дніпровського кладовища, Краснопільського.

Що потрібно знати:

"Діївка-2" є соціальним кладовищем, що призначене для поховання неідентифікованих осіб

Військових, яких не вдалося впізнати, ховають під хрестом зі спеціальною табличкою

Всього за пів року територія кладовища виросла в кілька разів

Як дізнався "Телеграф", за добу тут можуть проводити одразу десятки церемоній поховання. Лише за один жовтневий день свій останній притулок на "Діївці-2" знайшли одразу 19 невпізнаних солдатів.

В останній путь вирушають поки ще невідомі герої...

Ось так виглядають труни перед похованням

На кожному із хрестів — синьо-жовтий стяг

Журналісту нашого видання вдалося дізнатися, що ховати українських військових на цій території почали не так давно, лише пів року тому, у квітні. Всього за кілька місяців могил із синьо-жовтими стягами серйозно побільшало.

Так "Діївка-2" виглядала у квітні 2025-го

Могил було небагато

На жаль, тенденція розширення території кладовища лише продовжується, адже гробарі сумлінно готують нові місця для похоронів.

Гробарі постійно копають нові могили

Неідентифікованих могил на "Діївці-2" все ще вистачає

Над могилами невідомих військових розміщують хрести із табличками, на яких є напис "Тимчасово невстановлений захисник України". Самі хрести обов'язково оздоблюють синьо-жовтими прапорами — як символ Батьківщини, за яку бійці "поклали душу й тіло".

Сподіваємося, ці таблички скоро зміняться...

Чимало військових чекають на впізнання

Якщо на могилі є вінки, значить цього військового вже вдалося ідентифікувати. До таких поховань, звісно, приїздять рідні загиблого, лишають квіти, встановлюють таблички з іменем та вішають фотографії. Однак у розмові із журналістом один із працівників кладовища зізнається: на "Діївці-2" наразі набагато більше неідентифікованих могил, ніж навпаки.

Бійці, на чиїх могилах є вінки, були ідентифіковані

Кладовище "Діївка-2"

Цвинтар "Діївка-2" у Дніпрі вважається соціальним. Він призначений саме для поховань громадян, особу яких не вдається ідентифікувати.

Кладовище Діївка-2 на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, як наразі виглядає одне із найбільших в Україні кладовищ, де ховають військових — Краснопільське у Дніпрі. Його заснували ще 2014 року, однак через повномасштабну війну його масштаби значно зросли.