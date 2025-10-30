Рус

За пів року збільшилося в рази. Як виглядає кладовище невідомих українських героїв у Дніпрі (фото, відео)

Олена Вєчканова
На кладовищі Діївка-2 поки небагато ідентифікованих могил Новина оновлена 30 жовтня 2025, 11:56
На кладовищі Діївка-2 поки небагато ідентифікованих могил. Фото Колаж "Телеграфу"

Поховання тут розпочалися лише навесні 2025 року

У Дніпрі розростається чергове кладовище "Діївка-2" — тут здебільшого віддають землі тіла невідомих українських захисників. Особи цих людей ще повинні встановити через тест ДНК: на жаль, інакше впізнати загиблих бійців неможливо. Площа цвинтаря невпинно розширюється — як і ще одного дніпровського кладовища, Краснопільського.

Що потрібно знати:

  • "Діївка-2" є соціальним кладовищем, що призначене для поховання неідентифікованих осіб
  • Військових, яких не вдалося впізнати, ховають під хрестом зі спеціальною табличкою
  • Всього за пів року територія кладовища виросла в кілька разів

Як дізнався "Телеграф", за добу тут можуть проводити одразу десятки церемоній поховання. Лише за один жовтневий день свій останній притулок на "Діївці-2" знайшли одразу 19 невпізнаних солдатів.

Діївка-2 кладовище Дніпро
В останній путь вирушають поки ще невідомі герої...
Діївка-2 кладовище Дніпро
Ось так виглядають труни перед похованням
Діївка-2 кладовище Дніпро
На кожному із хрестів — синьо-жовтий стяг

Журналісту нашого видання вдалося дізнатися, що ховати українських військових на цій території почали не так давно, лише пів року тому, у квітні. Всього за кілька місяців могил із синьо-жовтими стягами серйозно побільшало.

Діївка-2 кладовище Дніпро
Так "Діївка-2" виглядала у квітні 2025-го
Діївка-2 кладовище Дніпро
Могил було небагато
Діївка-2 кладовище Дніпро

На жаль, тенденція розширення території кладовища лише продовжується, адже гробарі сумлінно готують нові місця для похоронів.

Діївка-2 кладовище Дніпро
Гробарі постійно копають нові могили
Діївка-2 кладовище Дніпро
Діївка-2 кладовище Дніпро
Неідентифікованих могил на "Діївці-2" все ще вистачає

Над могилами невідомих військових розміщують хрести із табличками, на яких є напис "Тимчасово невстановлений захисник України". Самі хрести обов'язково оздоблюють синьо-жовтими прапорами — як символ Батьківщини, за яку бійці "поклали душу й тіло".

Діївка-2 кладовище Дніпро
Сподіваємося, ці таблички скоро зміняться...
Діївка-2 кладовище Дніпро
Чимало військових чекають на впізнання

Якщо на могилі є вінки, значить цього військового вже вдалося ідентифікувати. До таких поховань, звісно, приїздять рідні загиблого, лишають квіти, встановлюють таблички з іменем та вішають фотографії. Однак у розмові із журналістом один із працівників кладовища зізнається: на "Діївці-2" наразі набагато більше неідентифікованих могил, ніж навпаки.

Діївка-2 кладовище Дніпро
Бійці, на чиїх могилах є вінки, були ідентифіковані
Діївка-2 кладовище Дніпро
Діївка-2 кладовище Дніпро
Кладовище "Діївка-2"

Цвинтар "Діївка-2" у Дніпрі вважається соціальним. Він призначений саме для поховань громадян, особу яких не вдається ідентифікувати.

Діївка-2 кладовище Дніпро карта
Кладовище Діївка-2 на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, як наразі виглядає одне із найбільших в Україні кладовищ, де ховають військових — Краснопільське у Дніпрі. Його заснували ще 2014 року, однак через повномасштабну війну його масштаби значно зросли.

