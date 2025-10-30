За пів року збільшилося в рази. Як виглядає кладовище невідомих українських героїв у Дніпрі (фото, відео)
Поховання тут розпочалися лише навесні 2025 року
У Дніпрі розростається чергове кладовище "Діївка-2" — тут здебільшого віддають землі тіла невідомих українських захисників. Особи цих людей ще повинні встановити через тест ДНК: на жаль, інакше впізнати загиблих бійців неможливо. Площа цвинтаря невпинно розширюється — як і ще одного дніпровського кладовища, Краснопільського.
Що потрібно знати:
- "Діївка-2" є соціальним кладовищем, що призначене для поховання неідентифікованих осіб
- Військових, яких не вдалося впізнати, ховають під хрестом зі спеціальною табличкою
- Всього за пів року територія кладовища виросла в кілька разів
Як дізнався "Телеграф", за добу тут можуть проводити одразу десятки церемоній поховання. Лише за один жовтневий день свій останній притулок на "Діївці-2" знайшли одразу 19 невпізнаних солдатів.
Журналісту нашого видання вдалося дізнатися, що ховати українських військових на цій території почали не так давно, лише пів року тому, у квітні. Всього за кілька місяців могил із синьо-жовтими стягами серйозно побільшало.
На жаль, тенденція розширення території кладовища лише продовжується, адже гробарі сумлінно готують нові місця для похоронів.
Над могилами невідомих військових розміщують хрести із табличками, на яких є напис "Тимчасово невстановлений захисник України". Самі хрести обов'язково оздоблюють синьо-жовтими прапорами — як символ Батьківщини, за яку бійці "поклали душу й тіло".
Якщо на могилі є вінки, значить цього військового вже вдалося ідентифікувати. До таких поховань, звісно, приїздять рідні загиблого, лишають квіти, встановлюють таблички з іменем та вішають фотографії. Однак у розмові із журналістом один із працівників кладовища зізнається: на "Діївці-2" наразі набагато більше неідентифікованих могил, ніж навпаки.
Цвинтар "Діївка-2" у Дніпрі вважається соціальним. Він призначений саме для поховань громадян, особу яких не вдається ідентифікувати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як наразі виглядає одне із найбільших в Україні кладовищ, де ховають військових — Краснопільське у Дніпрі. Його заснували ще 2014 року, однак через повномасштабну війну його масштаби значно зросли.