Краснопольское кладбище в Днепре, где хоронят защитников, растет без остановки. Свежие фото и видео

Могилы Героев, таблички "Временно неизвестный защитник Украины" и море флагов — место последнего упокоения тех, кто отдал жизнь за страну

Одно из самых больших мест захоронений украинских защитников и защитниц — Краснопольское кладбище в Днепре. Его открыли в 2014 году и с тех пор количество могил постоянно растет. С 2022 года очень быстро, ведь кроме днепрян, здесь похоронены многие неизвестные солдаты.

Что нужно знать

Краснопольское кладбище в Днепре открыто в 2014 году и является одним из крупнейших мест захоронения украинских защитников

С 2022 года количество захоронений резко возросло и изменился внешний вид

На кладбище есть Аллея Героев, где неопознанных военных помечают табличками "Временно неизвестный защитник Украины"

Краснопольское кладбище находится к юго-западу от центра города. Еще 11 лет назад огромная площадь в 50 гектаров пустовала. Сейчас часть занимают захоронения украинских воинов, которые легко узнать по флагам. "Телеграф" показывает, как выглядит это кладбище сейчас и что изменилось за последние годы.

Сотни могил военных с флагами

Место последнего упокоения военных в Днепре

На Краснопольском кладбище расположена Аллея Героев, где похоронены как идентифицированные, так и неизвестные военные. Неопознанные тела обозначают табличками "Временно неизвестный защитник Украины". Для таких воинов проводят детальную идентификацию: описывают внешность, уникальные признаки и присутствующие при них вещи, а при необходимости делают анализ ДНК. Могилы часто украшены сине-желтыми флагами, цветами и другими символами почета.

Лампады, цветы, статуэтки на могиле военного

На могилах устанавливают флаги и вешают рушники

Краснопольское – единственное городское кладбище Днепра, где еще хватает места для захоронений. Гражданская часть расположена в низине, а военная – на верхушке холма, открытой к небу и ветру.

Флаги на могилах защитников развеваются на ветру

Это место стало важным центром памяти героев. Однако за последние годы оно изменилось. Раньше на кладбище можно было ставить только небольшие памятники типичного вида, в одинаковых круглых фундаментах. Сейчас же устанавливается много больших мемориалов.

Могилы военных на Краснопольском кладбище — рядом в круглых фундаментах более старые захоронения

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине только создается Национальное военное кладбище. Историк и офицер НГУ Вахтанг Кипиани уверен — хоронить военных с флагами на могилах мало для чествования. Требуется по меньшей мере единая база захоронений, чтобы эти данные не были утрачены.