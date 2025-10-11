Краснопольское кладбище в Днепре, где хоронят защитников, растет без остановки. Свежие фото и видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Могилы Героев, таблички "Временно неизвестный защитник Украины" и море флагов — место последнего упокоения тех, кто отдал жизнь за страну
Одно из самых больших мест захоронений украинских защитников и защитниц — Краснопольское кладбище в Днепре. Его открыли в 2014 году и с тех пор количество могил постоянно растет. С 2022 года очень быстро, ведь кроме днепрян, здесь похоронены многие неизвестные солдаты.
Что нужно знать
- Краснопольское кладбище в Днепре открыто в 2014 году и является одним из крупнейших мест захоронения украинских защитников
- С 2022 года количество захоронений резко возросло и изменился внешний вид
- На кладбище есть Аллея Героев, где неопознанных военных помечают табличками "Временно неизвестный защитник Украины"
Краснопольское кладбище находится к юго-западу от центра города. Еще 11 лет назад огромная площадь в 50 гектаров пустовала. Сейчас часть занимают захоронения украинских воинов, которые легко узнать по флагам. "Телеграф" показывает, как выглядит это кладбище сейчас и что изменилось за последние годы.
На Краснопольском кладбище расположена Аллея Героев, где похоронены как идентифицированные, так и неизвестные военные. Неопознанные тела обозначают табличками "Временно неизвестный защитник Украины". Для таких воинов проводят детальную идентификацию: описывают внешность, уникальные признаки и присутствующие при них вещи, а при необходимости делают анализ ДНК. Могилы часто украшены сине-желтыми флагами, цветами и другими символами почета.
Краснопольское – единственное городское кладбище Днепра, где еще хватает места для захоронений. Гражданская часть расположена в низине, а военная – на верхушке холма, открытой к небу и ветру.
Это место стало важным центром памяти героев. Однако за последние годы оно изменилось. Раньше на кладбище можно было ставить только небольшие памятники типичного вида, в одинаковых круглых фундаментах. Сейчас же устанавливается много больших мемориалов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине только создается Национальное военное кладбище. Историк и офицер НГУ Вахтанг Кипиани уверен — хоронить военных с флагами на могилах мало для чествования. Требуется по меньшей мере единая база захоронений, чтобы эти данные не были утрачены.