Море могил военных, много женщин: как сейчас выглядит Краснопольское кладбище в Днепре (репортаж)

Количество флагов на Краснопольском кладбище разбивает сердце, ведь каждый, это оборванная жизнь защитника или защитницы

Украинские воины каждый день отдают свою жизнь, защищая Украину от российских окупантов. Их тела находят последнее пристанище на тысячах украинских кладбищ — в Днепре героев хоронят на Краснопольском кладбище, которое до 2014 года было абсолютно пустым местом, а сейчас неумолимо растет.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на Краснопольском кладбище и показал, как он выглядит в сентябре 2025 года. Трудно видеть количество флагов, развевающихся над кладбищем, ведь каждый флаг — отнятая врагом жизнь защитника или защитницы.

Над кладбищем развеваются украинские флаги

К сожалению, появляются все новые и новые могилы

Площадь кладбища продолжает расти, захоронений все больше. Среди них немало захоронений женщин, защищавших Украину. Очень больно понимать, что Россия обрывает жизнь украинцев вместе с мечтами и достижениями, которые никогда не будут воплощены, и детьми, которые никогда не родятся.

Родные высаживают на могилах цветы как символ памяти и любви

На кладбище покоится немало наших защитниц

На одном из памятников — лестница в небо, по которой поднимаются воины, отдавшие жизнь за Украину

Флаг бригады "Холодный Яр"

Могила Дениса Парфенова, защитника Мароиуполя, погибшего в Еленовке

Краснопольское кладбище является одним из самых больших мест захоронения павших защитников

Краснопольское кладбище – это городской некрополь Днепра, расположенный в поселке Краснополье, где хоронят защитников и защитниц Украины. На Аллее неизвестных солдат кладбища хоронят воинов, чьи личности не были установлены. Еще по состоянию на 2016 год там уже было похоронено 272 воина АТО. С началом полномасштабной войны территория кладбища очень выросла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким было Краснопольское кладбище в декабре 2024 года. К сожалению, с тех пор оно стало значительно больше.