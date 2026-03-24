Не только дети, но и внуки: названа еще одна категория, которая имеет право на отсрочку

Закон признал ответственность за близких весомым аргументом

В Украине отсрочку от мобилизации могут получить не только дети, но и внуки, которые ухаживает за своими родственниками с инвалидностью. Одно из решений Одесского окружного административного суда подтвердило данный факт.

Так, суд признал незаконным отказ ТЦК предоставить отсрочку военнообязанному, который ухаживает за дедом с инвалидностью II группы. Решение комиссии он отменил и обязал орган предоставить отсрочку напрямую. Речь идет о деле №420/41488/25, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что истец обратился в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании пункта 14 части 1 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" — как лицо, осуществляющее постоянный уход за дедом с инвалидностью II группы. При этом он предоставил все необходимые документы. Однако комиссия не приняла решение в его пользу и отказала в предоставлении отсрочки, объяснив это тем, что у лица с инвалидностью имеются члены семьи первой степени родства (дети), которые должны осуществлять уход.

Но в то же время истец указывал, что фактически является единственным лицом, способным осуществлять уход, поскольку один из детей лица с инвалидностью имеет инвалидность (по материалам дела — III группы), другой — является пенсионером по возрасту. При этом в ТЦК настаивали, что наличие родственников первой степени родства исключает право на отсрочку.

Суд признал отказ незаконным, указав, что наличие родственников первой степени родства оценивается с учетом их реальной способности ухаживать. При этом суд применил принцип in dubio pro persona: любые сомнения трактуются в пользу нуждающегося в уходе.

Представленные истцом документы — справка МСЭК, акт об уходе, подтверждение родства и компенсации — были признаны достаточными.

Таким образом, Одесский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке.

