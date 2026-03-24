Не тільки діти, а й онуки: названо ще одну категорію, яка має право на відстрочку

Закон визнав відповідальність за близьких вагомим аргументом

В Україні відстрочку від мобілізації можуть отримати не тільки діти, а й онуки, які доглядають своїх родичів з інвалідністю. Одне з рішень Одеського окружного адміністративного суду підтвердило цей факт.

Так, суд визнав незаконною відмову ТЦК надати відстрочку військовозобов’язаному, який доглядає діда з інвалідністю ІІ групи. Рішення комісії він скасував та зобов’язав орган надати відстрочку безпосередньо. Йдеться про справу №420/41488/25, повідомляє "Судово-юридична газета".

Зазначається, що позивач звернувся до ТЦК із заявою про надання відстрочки від мобілізації на підставі пункту 14 частини 1 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" — як особа, яка здійснює постійний догляд за дідом з інвалідністю ІІ групи. При цьому він надав усі необхідні документи. Однак комісія не прийняла рішення на його користь і відмовила у наданні відстрочки, пояснивши це тим, що особа з інвалідністю має членів сім’ї першого ступеня споріднення (діти), які повинні здійснювати догляд.

Але водночас позивач вказував, що фактично є єдиною особою, здатною здійснювати догляд, оскільки одна з дітей особи з інвалідністю має інвалідність (за матеріалами справи – ІІІ групи), інша – є пенсіонером за віком. При цьому ТЦК наполягали, що наявність родичів першого ступеня спорідненості виключає право на відстрочку.

Суд визнав відмову незаконною, вказавши, що наявність родичів першого ступеня спорідненості оцінюється з урахуванням їхньої реальної здатності доглядати. При цьому суд застосував принцип in dubio pro persona: будь-які сумніви трактуються на користь того, хто потребує догляду.

Подані позивачем документи — довідка МСЕК, акт про звільнення, підтвердження кревності та компенсації — були визнані достатніми.

Таким чином, Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК про відмову у відстроченні.

