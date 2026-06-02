Бегите как от огня, если увидели этот знак: какой подержанный автомобиль лучше не покупать

Перед приобретением стоит внимательно изучить документацию

Проверка подержанного автомобиля перед покупкой — сложный процесс, требующий знаний и предельной внимательности. К счастью, существуют явные маркеры, заметив которые, стоит насторожиться или вовсе отказаться от сделки.

"Телеграф", ссылаясь на издание Motoryzacja Interia, рассказывает об одной из главных причин для отказа от покупки машины с пробегом. По словам автоэкспертов, в первую очередь следует обратить внимание на историю авто — она должна быть последовательной и логичной.

"Любые несоответствия — например, в пробеге, количестве владельцев или дате импорта — могут указывать на попытку скрыть важную информацию или на отсутствие у продавца достоверных сведений об автомобиле", — отмечают авторы материала.

Перед покупкой стоит внимательно изучить документацию, включая сервисную книжку, квитанции об оплате услуг и протоколы осмотров. Также полезно проверить VIN-номер автомобиля в доступных базах данных (в том числе бесплатных). Это позволит отследить историю машины, узнать о прошлых повреждениях и проверить, совпадают ли реальные данные с документами.

"Если осмотры внезапно прекращаются на несколько лет, а затем возобновляются, как ни в чем не бывало, это должно насторожить. Или, наоборот, записи кажутся слишком "документальными". Конечно, отсутствие последовательности в истории обслуживания не обязательно означает обман, но может указывать на более высокий риск", — говорят эксперты.

Напомним, ранее мы писали о том, что лучший "женский" автомобиль продают немного дороже нового iPhone.