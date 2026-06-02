Старые наволочки еще пригодятся: как они помогут даже в ремонте
Есть 5 простых лайфхаков, которые помогут в быту
Старые наволочки обычно быстро оказываются в мусорке, хотя на самом деле могут еще пригодиться в самых неожиданных ситуациях.
Некоторые простые способы их использования помогают и в уборке, и в быту, и даже экономят деньги. Об этом написали в "the spruce".
Как повторно использовать наволочки
Помощь в уборке труднодоступных мест
Наволочки можно использовать для очищения узких участков, например вентиляционных отверстий. Достаточно обернуть ткань вокруг удобного предмета и слегка смочить чистящим средством – это поможет убрать пыль в сложных местах.
Защита вещей от пыли
Старые наволочки отлично подходят для хранения сумок, одежды или сезонных вещей. Они защищают вещи от пыли и помогают сохранить в хорошем состоянии.
Замена полотенца для волос
Хлопковая наволочка может стать мягкой альтернативой полотенцу после мытья головы. Она помогает уменьшить пушистость волос и не травмирует их структуру.
Кровать для домашних животных
Наволочку можно наполнить мягкими вещами – старыми полотенцами или одеялами – и сделать из нее бюджетное спальное место для собаки или кота.
Фильтр для краски
Ткань наволочки подходит для процеживания краски при ремонтных работах. Она задерживает комочки и мусор.
