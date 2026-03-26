После критики ПВО Садовой извинился: в то же время остались вопросы по его поездке в Канны

Мэр Львова Андрей Садовой после того, как раскритиковал Противовоздушную оборону, извинился за свои слова. В то же время, открытым остается вопрос финансирования его поездки в Канны, которая проходила во время обысков в горсовете.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на слова эксперта Валентина Гладких.

Отмечается, что мэр в своих заявлениях о работе ПВО "имел много вопросов ко всем" и даже пообещал "разговор с военными". На слова Садового командир бригады "Мадьяр" ответил жестко. Он отметил, что в марте ни суток в небе не было меньше сотни дронов, а из 556 воздушных целей в последнюю атаку ПВО сбило 97%.

"Берегите людей, меньше лесов", — написал он. После чего Садовой уже вышел с извинениями, ведь, как он подчеркнул, его слова оказались "эмоциональными и некорректными".

В то же время актуальным остается вопрос поездки мэра Львова в Канны. Этот визит пришелся на обыски СБУ и прокуратуры во Львовском горсовете в средине марта. Во Франции городской глава посетил MIPIM.

Политический эксперт Валентин Гладких выразил мнение, что городские власти могли якобы заставить львовские компании "скинуться" на счет фонда "UNBROKEN", а уже оттуда деньги якобы должны были уйти организаторам выставки.

Как писали СМИ, в делегацию в Канны входило 20 человек — но представителей ЛГС из них было только четверо — остальные 16 человек были предпринимателями, которых Садовой, по словам эксперта, собирался "раскрутить" на финансирование своей политической деятельности в будущем. Гладких добавляет, что, по его мнению, помешали строгие французские правила. Принимающая сторона отправила бесплатные билеты на выставку только для 4 человек, которые были представителями ЛГС. Как следствие, добавляет эксперт, "благотворительные" бизнесмены должны купить билеты (по 100 тыс. грн за штуку) сами.

Он объясняет, что якобы для выхода из ситуации могла быть разработана целая схема – ЛГС обратилась не в доброжелательной форме в ряд львовских фирм, чтобы те перечислили средства (вышло 14 тыс. евро) на счета БФ UNBROKEN – а уже фонд перечислил их организаторам мероприятия во Франции.

Следует отметить, что ни мэрия, ни фонд "UNBROKEN" не комментировали эти обвинения на своих официальных ресурсах.