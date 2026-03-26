Після критики ППО Садовий вибачився: водночас залишились питання до його поїздки у Канни

Мер Львова Андрій Садовий після того, як розкритикував Протиповітряну оборону, перепросив за свої слова. Водночас відкритим залишається питання фінансування його поїздки до Канн, яка відбувалась під час обшуків у міськраді.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на слова експерта Валентина Гладких.

Зазначається, що мер у своїх заявах щодо роботи ППО "мав багато питань до всіх" і ба більше пообіцяв "розмову з військовими". На слова Садового командир бригади "Мадяр" відповів жорстко. Він наголосив, що у березні жодної доби в небі не було менше сотні дронів, а з 556 повітряних цілей в останню атаку ППО збило 97%.

"Бережіть людей, менше лясів", — написав він. Опісля Садовий вже вийшов з вибаченнями, адже, як він наголосив, слова виявились "емоційними та некоректними".

Водночас актуальним залишається питання поїздки мера Львова у Канни. Цей візит припав на обшуки СБУ та прокуратури у Львівській міськраді у середі березня. У Франції міський голова відвідав MIPIM.

Політичний експерт Валентин Гладких висловив думку, що міська влада могла нібито змусити львівські компанії "скинутись" на рахунок фонду "UNBROKEN", а вже звідти гроші начебто мали піти організаторам виставки.

Як писали ЗМІ, у делегацію до Канн входило 20 осіб – але представників ЛМР з них було лише четверо – решта 16 осіб були підприємцями, яких Садовий, за словами експерта, збирався "розкрутити" на фінансування своєї політичної діяльності в майбутньому. Гладких додає, що, на його думку, завадили справі суворі французькі правила. Приймаюча сторона відправила безоплатні квитки на виставку лише для тих 4 осіб, які були представниками ЛМР. Як наслідок, додає експерт, "благодійні" бізнесмени мали б купити квитки (по 100 тис. грн за штуку) самі.

Він пояснює, що нібито для виходу з ситуації могла бути розроблена ціла схема – ЛМР звернулась не у доброзичливій формі до низки львівських фірм, аби ті перерахували кошти (вийшло разом 14 тис. євро) на рахунки БФ UNBROKEN – а вже фонд перерахував їх організаторам заходу у Франції.

Варто зауважити, що ні мерія, ні фонд "UNBROKEN" не коментували ці звинувачення на своїх офіційних ресурсах.