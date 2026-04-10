ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Коломойского о гражданстве: окончательная точка ещё не поставлена

Защитник подчеркивает, что делом серьезно заинтересовались в Страсбурге

Адвокат Александр Лысак сообщил, что 9 апреля 2026 года Европейский суд по правам человека официально принял к рассмотрению заявление Игоря Коломойского № 2652/26. Речь идет о незаконном признании Коломойского лишившимся украинского гражданства.

В июле 2022 года Указом Президента Украины № 502/2022 Коломойского признали утратившим гражданство Украины. Причина – гражданство Государства Израиль, которое он получил еще в 1995 году. Тогда в украинском законодательстве не было никакого запрета на двойное гражданство. Норму, запрещающую это, ввели только в 1997 году, то есть после того, как Коломойский получил гражданство Израиля.

Коломойский обжаловал Указ Президента Украины № 502/2022 в части признания его утратившим гражданство Украины в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда. Однако национальные суды ему отказали.

Дело дошло до Большой Палаты Верховного Суда, которая в сентябре 2025 года поставила окончательную точку на национальном уровне – Указ Президента Украины оставили в силе.

Но интересно другое. Даже в Большой Палате Верховного Суда не было полного согласия. Двое судей, Николай Мазур и Олег Кривенда, обнародовали особое мнение, где прямо указали, что применять новые нормы закона к событиям 1995 года неправильно. По их мнению, такое ретроспективное наказание нарушает базовые конституционные принципы.

Теперь слово за Европейским судом по правам человека. Приняв заявление к рассмотрению, ЕСПЧ фактически признал, что жалоба Коломойского обоснована и нарушения, на которые он ссылается, заслуживают полноценного рассмотрения в Страсбурге.

Для самого Коломойского это, конечно, личная история, но дело выходит далеко за ее пределы. Если ЕСПЧ встанет на сторону заявителя, решение может защитить не только его, но и сотни, а то и тысячи других украинцев, имеющих иностранное гражданство, полученное еще до изменений в законодательстве.

Особенно символично все это выглядит сейчас, когда с января 2026 года в Украине уже вступил в силу закон о множественном гражданстве. То, за что раньше могли лишить гражданства Украины, теперь официально разрешено.