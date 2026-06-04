Она продавала котят на OLX: за что теперь ей грозит огромный штраф

За повторное нарушение наказание будет еще больше

Разведение и продажа домашних животных является довольно популярным способом заработка в Украине. Однако, если не знать всех нюансов законодательства, то бизнес может обернуться наказанием.

Об этом предупреждает Главное управление ГНС в Полтавской области. Налоговики предупреждают, что систематическая реализация животных без государственной регистрации и уплаты налогов является грубым нарушением.

В качестве одного из наглядных примеров служба привела кейс с продажей породистых котят. Ею занималась местная жительница, которая регулярно размещала объявления о продаже на онлайн-площадках и в социальных сетях, а также использовала рекламу для поиска клиентов.

"Предлагала к продаже котят популярной породы с редким типингом", — рассказывают налоговики.

Однако женщина не учла, что такие систематические действия могут трактоваться законом как осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации субъекта хозяйствования (ст. 164 КУоАП). За это предусмотрено наказание в виде штрафа, размером от 17 до 34 тысяч гривен, (от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан). Кроме того, суд имеет право конфисковать полученную прибыль и самих животных.

В случае повторного нарушения в течение года или получения дохода в крупных размерах штраф может вырасти до 2 000-5 000 необлагаемых минимумов, то есть от 34 до 85 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что за неправильное размещение отходов в контейнерах можно получить штраф.