Укр

Обычные краны уходят в прошлое: новые смесители удобнее и экономят деньги

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Включенный кран Новость обновлена 04 июня 2026, 14:41
Включенный кран. Фото Pixabay

Технологии делают современные краны эффективными

Традиционные смесители теряют свою популярность во всем мире. Им на смену хозяева выбирают умные аналоги, которые повышают комфорт и позволяют экономить.

Об этом пишет издание Oeste Geral. По словам журналистов, именно смарт-смесители в 2026 году все чаще выбирают хозяева по всему миру. Логика простая — они имеют целый ряд преимуществ над обычными кранами:

  • прогрессивный дизайн;
  • снижение потребления воды;
  • повышение удобства и улучшение эффективности в повседневной жизни, как на кухне, так и в ванной комнате.

Что делает умный смеситель более эффективным?

Основное отличие заключается в регулировании потока. В то время как старые модели подают воду без ограничений, современные версии используют датчики и аэраторы.

Как это работает?

  • Система аэрации смешивает воздух с водой, создавая более эффективный поток с меньшим фактическим объемом;
  • Датчики движения автоматически отключают воду, когда смеситель не используется;
  • Регулировка потока поддерживает более сбалансированное потребление.

Напомним, ранее мы писали о том, чем прогрессивные хозяйки начали мыть посуду и почему.

Теги:
#Вода #Ремонт #Кран