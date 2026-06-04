Обычные краны уходят в прошлое: новые смесители удобнее и экономят деньги
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Технологии делают современные краны эффективными
Традиционные смесители теряют свою популярность во всем мире. Им на смену хозяева выбирают умные аналоги, которые повышают комфорт и позволяют экономить.
Об этом пишет издание Oeste Geral. По словам журналистов, именно смарт-смесители в 2026 году все чаще выбирают хозяева по всему миру. Логика простая — они имеют целый ряд преимуществ над обычными кранами:
- прогрессивный дизайн;
- снижение потребления воды;
- повышение удобства и улучшение эффективности в повседневной жизни, как на кухне, так и в ванной комнате.
Что делает умный смеситель более эффективным?
Основное отличие заключается в регулировании потока. В то время как старые модели подают воду без ограничений, современные версии используют датчики и аэраторы.
Как это работает?
- Система аэрации смешивает воздух с водой, создавая более эффективный поток с меньшим фактическим объемом;
- Датчики движения автоматически отключают воду, когда смеситель не используется;
- Регулировка потока поддерживает более сбалансированное потребление.
Напомним, ранее мы писали о том, чем прогрессивные хозяйки начали мыть посуду и почему.