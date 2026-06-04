Зачем опытные хозяева вешают пакетик с уксусом в ванной: бразильцы раскрыли секрет чистоты

Налет постепенно уменьшает блеск сантехники

Чистка забитой сантехники обычно отнимает много времени и сил. Но вернуть кранам блеск и восстановить напор можно без дорогой химии.

"Телеграф", ссылаясь на издание Oeste Geral, рассказывает о том, как пакетик с уксусом, повешенный в душевой, поможет справиться с грязью и налетом. Как отмечают эксперты из Бразилии, вода, проходящая через лейку, может содержать минералы, особенно кальций и магний. Когда эти остатки высыхают, они образуют белые пятна и твердые корки, которые прилипают к металлу, пластику и мелким отверстиям. Кроме того, в ванной комнате накапливается пар, влажность, остатки мыла, кожный жир и пыль.

Из-за ежедневного использования душа этот налет постепенно уменьшает блеск сантехники, способствует появлению неприятных запахов и может привести к слабому, неравномерному или расходящемуся потоку воды.

Как работает пакетик с уксусом

Пакет с уксусом в душе. Фото - Oeste Geral

Достаточно налить уксус в пакет и обмотать им лейку или кран. Уксус разрыхляет грязь, мыльный и известковый налет, скопившиеся в отверстиях. Эффект постепенный, почти как бесшумная уборка. Уксус проникает в щели, края и мельчайшие отверстия, куда щетка не всегда может добраться, облегчая ополаскивание и оставляя душевую лейку чистой.

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