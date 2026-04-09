Бывший "народный губернатор "ДНР" Павел Губарев обвинил российского лидера Владимира Путина в бессмысленной войне. Он рассказал, что именно Россия предоставила необходимую военную помощь для создания банановых республик.

"Телеграф" собрал основные заявления экс-руководителя "ДНР" с интервью российскому журналисту Юрию Дудю. По его словам, война между Украиной и Россией носит "искусственный характер".

Главные заявления Губарева

"Это никакая не война, это жертвоприношение. У войны один организатор и в Киеве, и в Кремле… она носит полностью управляемый характер. У власти в России находятся не россияне, у власти в Украине "находятся не украинцы", мы истребляем друг друга". Количество российских потерь катастрофическое: "Потери России в этой войне 1 млн человек… погибшие, пропавшие без вести и раненные. Только погибших вполне может быть больше миллиона".

Россияне не хотят воевать . Солдаты подразделений "Шторм Z" намеренно совершают мелкие преступления, чтобы не идти на фронт.

Россией руководит не Путин. "Россия… находится под внешним управлением… пол страны в британских оффшорах находится (…) Путин — это либо этикетка… либо это системная программа. Путин просто элемент и название… скорее всего менеджер".

Отвечая на вопрос Дудя, есть ли руководитель у этого "менеджера", экс-главарь боевиков сказал: "Это надо у него спрашивать. Может быть, Ротшильды или масоны".

Справка: Ротшильды — европейская династия банкиров и общественных деятелей еврейского происхождения, чья история достигает конца XVIII века. Масоны — это участники закрытого международного религиозно-нравственного движения, возникшего в XVIII веке на основе средневековых гильдий строителей.

"Эту войну нужно было начинать именно тогда в 14-м или 15-м году, когда не было украинской армии. Тогда бы нас и встречали с цветами". По словам Губарева, в 2014 году в Донецке и Луганске не было армии, поэтому если бы не помощь РФ "дела пошли бы очень плохо". Подразделение "Ахмат" (чеченское добровольческое подразделение, которое подчиняется Рамзану Кадырову) не столь важно: "Ресурсов сжирается огромное количество, а толку от этого не ноль, даже минус… там бордельщики, наркоторговля, похищение людей, рэкет".

Для справки

Павел Губарев был одним из лидеров пророссийских боевиков в Донбассе весной 2014 года. Тогда же его провозгласили "народным губернатором "ДНР". Позже он уехал в Россию.

В 2023 году экс-главарь боевиков "ДНР" поступил в "Клуб разъяренных патриотов", основанный бывшим "министром обороны "ДНР", осужденным в России Игорем Стрелковым (Горкиным). Члены клуба выступают в поддержку войны, но критикуют российские власти за, по их мнению, недостаточно эффективное ведение боевых действий.

