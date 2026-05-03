Добавить "дорогой" вид интерьера можно за 6 гривен: какой декор изменит все за минуту

Марина Бондаренко
Чем украсить комнату. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эта маленькая деталь повлияет на вид комнаты

Иногда для обновления интерьера не требуется ремонт или большие затраты – достаточно одного небольшого декоративного элемента, который за минуту меняет облик дверей и мебели.

Идея состоит в том, чтобы крепить небольшие кисточки на дверные ручки или мебель – комоды, шкафы или двери в разные комнаты, как написали в "realsimple". Это не изменяет саму конструкцию интерьера, но сразу придает заметный визуальный акцент.

Чаще всего кисточки используют на дверях ванной, спальни или гардеробной, а также на мебели с ключевыми замками или декоративными ручками. Их легко установить и легко заменить, если захочется изменить стиль.

Как можно использовать кисточки в дизайне. Фото: "Телеграф"

Популярность этого приема объясняют его простотой: без покраски, без ремонта и без затрат на новую мебель можно быстро обновить облик комнаты. Именно поэтому такой декор относят к быстрым и бюджетным способам изменить интерьер.

В целом простейшие кисточки стоят от 6 гривен. Цены колеблются в зависимости от дизайна, размера и количества упаковки.

Добавить роскоши комнате можно с помощью кисточек на дверях
Сколько стоят кисточки

