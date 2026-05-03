Добавить "дорогой" вид интерьера можно за 6 гривен: какой декор изменит все за минуту

Эта маленькая деталь повлияет на вид комнаты

Иногда для обновления интерьера не требуется ремонт или большие затраты – достаточно одного небольшого декоративного элемента, который за минуту меняет облик дверей и мебели.

Идея состоит в том, чтобы крепить небольшие кисточки на дверные ручки или мебель – комоды, шкафы или двери в разные комнаты, как написали в "realsimple". Это не изменяет саму конструкцию интерьера, но сразу придает заметный визуальный акцент.

Чаще всего кисточки используют на дверях ванной, спальни или гардеробной, а также на мебели с ключевыми замками или декоративными ручками. Их легко установить и легко заменить, если захочется изменить стиль.

Как можно использовать кисточки в дизайне. Фото: "Телеграф"

Популярность этого приема объясняют его простотой: без покраски, без ремонта и без затрат на новую мебель можно быстро обновить облик комнаты. Именно поэтому такой декор относят к быстрым и бюджетным способам изменить интерьер.

В целом простейшие кисточки стоят от 6 гривен. Цены колеблются в зависимости от дизайна, размера и количества упаковки.

Сколько стоят кисточки

